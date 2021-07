IPO da BBM Logística e prazo de oferta pela Braskem: a semana na bolsa

O IPO (oferta pública inicial, em inglês) da BBM Logística pode movimentar R$ 1,5 bilhão, com base no médio da faixa indicativa e considerando a colocação integral das . Trata-se de uma oferta restrita (Instrução 476 da CVM) exclusivamente para investidores profissionais (com R$ 10 milhões ou mais em produtos financeiros).

Outras notícias da semana que começa amanhã: a Petrobras (PETR3, PETR4) alterou o cronograma de venda de sua fatia na Deten Química, enquanto a Novonor (antiga Odebrecht) estendeu a data para entrega de propostas pela Braskem (BRKM5). Acompanhe a movimentação programada no mercado corporativo:

A semana que começa:

Quarta, 7 de julho: Definição de preço por ação no IPO da BBM Logística.

divulga os resultados do primeiro trimestre após o fechamento do mercado. Quinta, 8 de julho: A Petrobras adiou o prazo para acesso às informações aos interessados na compra da fatia que a estatal tem na Deten Química.

A Petrobras adiou o prazo para acesso às informações aos interessados na compra da fatia que a estatal tem na Deten Química. O Iguatemi (IGTA3) promove AGE (Assembleia Geral Extraordinária) sobre a reestruturação societária pela qual suas ações devem ser incorporadas pela Jereissati Participações.

Sexta-feira, 9 de julho : Feriado na B3.

: Feriado na B3. A Novonor, atual nome da Odebrecht, prorrogou para esta data o prazo de entrega de propostas dos interessados na Braskem, segundo o Valor Econômico.

E veja a seguir alguns dos principais fatos da semana que passou:

Emissão da 3R

A 3R Petroleum (RRRP3) contratou bancos para uma potencial captação de recursos no mercado de no valor de R$ 1,6 bilhão, segundo comunicado. A 3R recentemente informou acordo para adquirir a Duna Energia e participa de um consórcio que disputa ativos da Petrobras no Polo Potiguar, segundo informações da Reuters.

Cielo com novo presidente do conselho

No BB Seguridade (BBSE3), o conselho elegeu Ulisses Christian Assis para a presidência, após a renúncia de Marcio Hamilton Ferreira. Na Cielo (CIEL3), José Ricardo Forni vai substituir Mauro Ribeiro Neto na presidência do conselho. E na Sabesp (SBSP3), Osvaldo Garcia assume a diretoria financeira no lugar de Rui de Britto Affonso para o período de 2021 a 2023.

Oi em batalha com bancos

A batalha jurídica entre a Oi (OIBR3) e os bancos em seu processo de recuperação judicial (RJ) teve recentemente mais um capítulo. O plano de recuperação aprovado na assembleia de credores vinha sendo contestado por Santander, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste.

A 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio confirmou no dia 29 de junho, por unanimidade, o voto da relatora Monica de Piero e do juiz do processo de recuperação, Fernando Viana, no sentido de homologar a decisão da assembleia de credores, segundo a Agência Estado. Os bancos pretendem recorrer.