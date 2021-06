IPO da BR Partners pode movimentar até R$562 mi

A BR Partners anunciou nesta terça-feira uma oferta pública inicial (IPO) de units com esforços restritos de até 562 milhões de reais, que espera precificar em 17 de junho, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Quer saber aproveitar as oportunidades do mercado? Aprenda a com a EXAME Academy

A oferta do banco de investimentos consistirá na distribuição primária inicial de 22,75 milhões de units e secundária de até 3,05 milhões de papéis detidos por fundos BrapInvest, em caso, exclusivamente, de colocação das units adicionais.

Para atender a eventual excesso de demanda, a quantidade de units inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 1,5 milhão. Também está previsto um lote suplementar de até 2,275 milhões de units para atividades de estabilização do .

No contexto da oferta, o preço por unit está estimado entre 16 e 19 reais. Assim, a operação pode movimentar até 561,9 milhões de reais, se colocados todos os papéis, incluindo os lotes adicionais e suplementar.

A operação tem como coordenadores BTG Pactual, Itaú BBA e XP Investimentos e o início das negociações das units do nível 2 da B3 está previsto para 21 de junho, com o código BRBI11.

Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da companhia, "permitindo a expansão dos seus negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading", afirma o fato relevante.

Quem lê bem, investe melhor. Assine a EXAME