IPO da Multilaser leva Air Fryer à bolsa

A Multilaser protocolou nesta segunda-feira, 17, o pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Conhecida por artigos eletrônicos que vão desde teclados até air-fryers e aspiradores de pó automáticos, seu portfólio é formado por mais de 5 mil produtos. Somente em 2020, a quantidade de produtos vendidos aumentou em 1.300, com uma média de 5 novos por dia. A ideia, segundo a companhia, é seguir aumentando sua variedade de produtos, sempre visando "a melhor relação custo/benefício".

"Alicerçada nesta estratégia desde 2003, a Companhia deixou de ser uma empresa de reciclagem de cartuchos com receita de R$30

milhões/ano e passou a ter um dos maiores portfolios de bens de consumo do mercado nacional", afirma em prospecto da oferta.

Esses mais de 5.000 produtos estão espalhados por 20 marcas próprias e 9 licenciadas. Entre seus parceiros internacionais estão gigantes da tecnologia, como Microsoft, Sony, Nokia e Toshiba. Segundo o prospecto da oferta, os acordos com essas empresas envolvem a produção e comercialização de produtos de parceiras. Em troca, a Multilaser recebe parte das vendas ou ganha por produção.

Ainda sem informar o quanto espera arrecadar com a operação, a Multilaser informou por meio de prospecto que deve utilizar o dinheiro da oferta para reforço de caixa e amortização e liquidação de dívidas que totalizam 871,6 milhões de reais. Cerca de 15% deve ser destinado a potenciais aquisições. No alvo, estão empresas de bens não duráveis "A Companhia já identificou diversas oportunidades de potenciais aquisições e algumas já se encontram em fase de análise", informou.

Operacional

Em 2020, seu líquido foi de 451 milhões de reais, com a receita líquida encerrando o ano em 3,077 bilhões de reais. Entre 2016 e 2020, sua receita teve crescimento composto de 27,5%.

O modelo de negócio da companhia é divido em quatro linhas: dispositivos móveis, escritório e equipamentos de TI, artigos eletrônicos domésticos e crianças & esportes. No primeiro trimestre deste ano, a área de dispositivos móveis foi a que deu a maior receita: 655,26 milhões de reais, cerca de 46,7% da receita total. Já a frente de equipamentos de TI faturou 424,28 milhões de reais no período.

Embora essas sejam, tradicionalmente, as duas principais frentes de negócio da Multilaser, nenhuma delas tem crescido como a equipamentos domésticos, que em 2020 aumentou sua receita em 144% em relação a 2019 e em 254% frente a 2018. No primeiro trimestre deste ano, os equipamentos domésticos já representavam 20% da receita total da companhia.

Riscos

Apesar do bom desempenho que a Multilaser vem apresentando, a variação do dólar pode ser um risco, já que as transações realizadas com fornecedores é em moeda americana - e a empresa não faz hedge (proteção contra a oscilação do câmbio). Ou seja, se o dólar voltar a explodir, inevitavelmente, suas margens de lucro ficarão menores.

Com seu mercado voltado totalmente para o consumo doméstico, a empresa também é altamente sensível à melhora ou piora da economia local.

A oferta terá o Itaú BBA como coordenador líder. A XP será a agente estabilizante, enquanto Bank of America, UBS BB e Safra participarão como coordenadores secundários.