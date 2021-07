IPO da Robinhood; como Nath Finanças investe na bolsa e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Robinhood supera IPO polêmico e estreia na Nasdaq valendo US$ 32 bi

Sob escrutínio de reguladores, app de trading de levanta US$ 2,1 bilhões com oferta inicial e diz que quer continuar a democratizar o mercado financeiro

Como Nath Finanças investe na

A influenciadora Nathália Rodrigues começou a na B3 no ano passado e já recebe mais de R$ 4 mil em

Olimpíada 2021: Mayra Aguiar conquista medalha de bronze no judô

Acompanhe ao vivo as últimas notícias das Olimpíadas de Tóquio e veja a agenda do Brasil na competição

PIB dos EUA, reação à Vale, Ambev, Brisanet e o que mais move o mercado

Mercado internacional segue com apetite ao risco ainda, enquanto aguardam dados da economia americana e digerem falas de Powell e balanços corporativos

IGP-M: inflação do aluguel sobe 0,78% em julho

Com esse resultado, índice acumula alta de 15,98% no ano e de 33,83% em 12 meses

Como o governo de Xi Jinping domou as big techs da China

O Partido Comunista Chinês vem colocando uma série de restrições às empresas de tecnologia com negócios nos Estados Unidos. Até onde vai a repressão?

Ambev registra volume recorde e avança 135% no segundo trimestre

"Estamos agora nos níveis mais altos [ em volume] de todos os tempos", diz Jean Jereissati, presidente da Ambev em relatório de resultados do segundo trimestre de 2021

Em meio à alta no de veículos, Localiza divulga resultados do 2º tri

Empresa anuncia hoje (28) o balanço financeiro das operações do segundo trimestre; expectativa é de resultados positivos

Quer investir em cannabis? O que você precisa saber sobre esta indústria

O crescimento acelerado deste mercado nos últimos anos tem chamado atenção dos investidores; as oportunidades e riscos do setor foram tratados na última edição do Examinando a Bolsa

Clear Sale precifica ações no topo da faixa e movimenta R$ 1,3 bi em IPO

Empresa chega como opção para quem busca a tese do desenvolvimento do e-commerce brasileiro; ações estreiam nesta sexta

1,5 milhão de doses de vacinas do consórcio da OMS chegam nesta quinta

Com essa nova remessa, o país já recebeu mais de 9,9 milhões de vacinas do consórcio global Covax Facility

Vendas de vacina da AstraZeneca alcançam US$ 1,17 bilhão no 1º semestre

As vendas representaram 572 milhões de dólares na Europa e US$ 455 milhões nos mercados emergentes, informou o grupo anglo-sueco em um comunicado

Contra o frio, São Paulo monta tendas e abrigo em Metrô

Para dar assistência à população de rua, a Prefeitura de São Paulo monta tendas em pontos estratégicos da capital

Política e mundo

Terremoto de 8,2 graus é registrado na costa da península do Alasca

O tremor aconteceu 91 km ao sudeste do município de Perryville, segundo o USGS. O alerta de tsunami afeta o sul do Alasca e a península do Alasca

Confiança da zona do euro atinge máxima recorde em julho

O Executivo da União Europeia afirmou em sua pesquisa mensal que o sentimento nos 19 países do bloco monetário subiu a 119,0 pontos em julho

Covid-19: Países menos ricos têm maior adesão à vacina, entenda o porquê

Nova pesquisa relata que países da África, Ásia e América do Sul têm maior confiança na vacina do que países ricos, onde a quantidade de imunizantes é abundante

Enquanto você desligou…

Pão de Açúcar: vinhos com até 62% de desconto e rótulos a partir de R$20

Descontos de vinhos no Pão de Açúcar faz parte do início da celebração de 62 anos da marca

O que esperar de 'Jungle Cruise', novo filme original da Disney?

Inspirado em brinquedo da Disney, história junta heroína espirituosa com capitão piadista

Como a SPFW está ganhando representatividade

Movimento Pretos na Moda e Projeto Sankofa trazem diversidade ao tradicional evento de moda

A dor que transforma: autoras trazem livros sobre preconceito

Obras nacionais e internacionais trazem narrativas ficcionais e autobiográficas sobre racismo e transfobia, imigrantes e refugiados

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país. Por lá, ainda tem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2021.

Frase do dia

“Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros sobre o que ela é” -- Scott Cook.

Abertura de mercado