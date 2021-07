IPO da Wise, ex-TransferWise, coroa reviravolta em fintech de câmbio

Tarifas bancárias nas alturas tornaram Kristo Kaarmann e Taavet Hinrikus duas das pessoas mais ricas no setor de finanças. Os dois estão entre os maiores vencedores da listagem direta da Wise, a provedora de pagamentos digitais do Reino Unido fundada por eles, que já estavam “fartos” dos custos bancários para transferências globais.

A empresa começou a ser negociada a 800 pence em Londres na quarta-feira, dando a Kaarmann, CEO da Wise, e a Hinrikus, presidente do conselho, participações de cerca de US$ 2 bilhões e US$ 1 bilhão, respectivamente, com base nos dados do prospecto da Wise.

É um raro exemplo de megafortunas com origem em fintechs de capital aberto no Reino Unido, onde industrialistas e proprietários de terras aristocráticos, como Jim Ratcliffe e Hugh Grosvenor, dominam as primeiras posições entre os ultrarricos. Embora as avaliações de startups de bancos digitais do Reino Unido, incluindo Revolut e OakNorth, tenham aumentado nos últimos anos, a Wise é uma das primeiras empresas do setor de fintechs do país a abrir o capital.

Um representante da Wise não quis comentar. Hinrikus e Kaarmann, ambos com 40 anos e nascidos na Estônia, fundaram a Wise há cerca de uma década, depois de se mudarem para Londres. Enquanto trabalhavam na capital inglesa, se sentiram frustrados com as altas taxas cobradas pelos bancos para enviar dinheiro entre o Reino Unido e sua terra natal. Os dois descobriram, durante uma conversa, que cada um planejava enviar quantias equivalentes em direções opostas e perceberam que poderiam organizar as transferências entre si, desviando dos bancos.

“Estávamos ambos fartos de perder dinheiro para nossos bancos”, disse Kaarmann no prospecto de listagem da Wise.

Outros vencedores da listagem direta da Wise são a Valar Ventures, uma empresa de investimentos cofundada pelo bilionário Peter Thiel, e o investidor do Reino Unido Baillie Gifford.Embora as listagens diretas sejam novidade em Londres, ganharam força nos Estados Unidos com grandes startups de tecnologia. Empresas como a de Coinbase Global e o serviço de hospedagem de sites Squarespace escolheram essa rota para estrear nos mercados em Nova York este ano. A Spotify Technology foi pioneira na listagem direta em 2018, seguida pela Slack Technologies no ano seguinte. Em 2020, Palantir Technologies e Asana foram pelo mesmo caminho.

A Wise - conhecida como TransferWise até o início do ano - optou por uma listagem direta “para evitar especulações em torno do nosso valuation”, disse Kaarmann anteriormente à Bloomberg. “A precificação artificial em um IPO é necessária para aqueles que precisam levantar capital, mas, felizmente, não precisamos.”