IPO do Nubank, Azul Day e os principais eventos da bolsa na semana

O Nubank estreia na de Nova York na próxima quinta-feira, dia 9, em um dos maiores IPOs (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) de 2021. A oferta deve movimentar cerca de 3 bilhões de dólares e pode avaliar o banco digital em mais de 40 bilhões de dólares. Haverá emissão de BDRs (recibos das listadas no exterior) na B3.

O banco digital reduziu na semana que passou a faixa indicativa de para seu IPO nos Estados Unidos, da faixa de 10 a 11 dólares para o intervalo entre 8 e 9 dólares, diante da queda recente de valor nas empresas globais de tecnologia.

Fundos do Softbank para a América Latina estão entre os investidores âncora, que sinalizaram a disposição de comprar, em valores somados, pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações Classe A da companhia ao preço da oferta, segundo comunicado da empresa.

A definição do preço está agendada para quarta-feira, dia 8.

Veja a seguir outros eventos importantes nas bolsas nesta semana:

Segunda, 6 de dezembro: A Azul tem reunião pública com analistas

Azul tem reunião pública com analistas A Arco promove primeiro Investor Day

primeiro Investor Day A Energisa promove evento Energisa Day Digital

Quarta, 8 de dezembro : Definição do preço por ação em IPO do Nubank

: Definição do preço por ação em IPO do Nubank A Itaúsa promove Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir a cisão parcial da IUPAR para verter a seus acionistas Itaúsa e Companhia E. Johnston de Participações o equivalente à participação acionária detida pela IUPAR na XP Inc.

da IUPAR para verter a seus acionistas Itaúsa e Companhia E. Johnston de Participações o equivalente à participação acionária detida pela IUPAR na XP Inc. Klabin reúne investidores em Klabin Day

reúne investidores em Klabin Day BRF promove BRF Day com investidores

investidores CSN e CSN Mineração promovem encontro com investidores de forma virtual

Quinta, 9 de dezembro : Início da negociação das ações do Nubank na Bolsa de Nova York.

: Início da negociação das ações do Nubank na Bolsa de Nova York. Tenda realiza Tenda Day com investidores de forma virtual

com investidores de forma virtual Isa Cteep promove reunião anual com acionistas, investidores, mercado financeiro e público

investidores, mercado financeiro e público B3 promove Assembleia Geral Extraordinária ( AGE) virtual para tratar da aquisição da totalidade da Neoway

AGE) virtual para tratar da aquisição da totalidade da Neoway Sul América promove reunião anual com acionistas

reunião anual com acionistas Sexta, 10 de dezembro: Engie promove Investor Day 2021

Veja a seguir outras notícias corporativas da semana que passou:

Petrobras: venda de ativos

A Petrobras (PETR3, PETR4) decidiu retirar os gasodutos do pré-sal do plano de desinvestimentos da companhia, disse o diretor financeiro, Rodrigo Araujo, em apresentação a investidores. Os dutos das rotas 1, 2 e 3 trazem gás natural dos campos de águas profundas para a terra. O foco do programa de venda de ativos vai passar a ser campos de petróleo em terra e águas rasas e refinarias, segundo o executivo.

IPO do Fogo de Chão

A rede de churrascarias Fogo de Chão quer voltar a listar ações nos Estados Unidos, desta vez na Bolsa de Nova York, depois de fechar o capital no país americano em 2018, segundo informações que constam do prospecto e matéria na EXAME Invest. O IPO na Nyse está previsto para as próximas semanas. A empresa já foi listada na Nasdaq.

Inter desiste (agora) da Nasdaq

O Inter (BIDI11, BIDI4) anunciou na quinta-feira, dia 2, que não vai prosseguir por enquanto com o plano de listagem de ações na Nasdaq. A razão foi a ampla adesão, maior que a estipulada como teto, da base de acionistas ao direito de resgate de units e ações em troca de dinheiro (cash-out) no processo de migração da B3 para a Nasdaq.