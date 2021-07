IPO do TC, ex-TradersClub, pode movimentar até R$ 844 milhões

A plataforma social para investidores TC (conhecido anteriormente como TradersClub) precificará sua oferta inicial de (IPO, na sigla em inglês) em 26 de julho, em operação que pode movimentar até R$ 843,75 milhões, de acordo com prospecto preliminar da operação enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na terça-feira, dia 6, no fim do dia.

A oferta contempla a distribuição primária de até 75 milhões de ações, incluindo os lotes adicional e suplementar, com o estimado entre R$ 9 e R$ 11,25 cada uma, o que pode avaliar a plataforma em R$ 2,98 bilhões.

O TC estima que 28,2% das ações ordinárias de emissão da companhia estarão em circulação após a realização do IPO, que tem o BTG Pactual (BPAC11) e o Banco Modal como coordenadores.

De acordo com uma fonte com conhecimento do assunto, em sondagem preliminar antes da publicação do prospecto mais recente (processo que é conhecido como 'pilot fishing'), o book estava subscrito em 1,5 vez. Ou seja, havia demanda equivalente a 1,5 vez a oferta para as ações que serão colocadas à venda.

Fundado em 2016, o TC tem a proposta de ser uma plataforma que sirva como uma comunidade para investidores, oferecendo de fóruns a conteúdo e educação financeira. Tem uma base de 450 mil usuários no seu aplicativo.

Em 2020, a plataforma obteve receita líquida de R$ 40 milhões, com Ebitda de R$ 18,8 milhões e líquido de R$ 13 milhões. Nos primeiros três meses de 2021, a receita somou R$ 21 milhões, com Ebitda de R$ 663 mil e prejuízo de R$ 26 mil.

A base de usuários pagantes atingiu 75 mil pessoas em 30 de abril. O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para 28 de julho, sob o código "TRAD3".

