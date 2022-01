IPVA: desconto de 9% para veículos com placa final 4 vence hoje em SP

O prazo para o pagamento integral com desconto de 9% do IPVA de 2022 para os veículos com final de placa 4 no estado de São Paulo termina nesta quinta-feira, dia 13. O desconto é válido para o pagamento da cota única.

Se o proprietário preferir pagar o IPVA, sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em fevereiro, o desconto será de 5% no pagamento da cota única no dia 15.

Também será possível pagar apenas a primeira parcela nessa data. Nesse caso, o parcelamento será em cinco vezes, de fevereiro a junho (15 de fevereiro, 15 de março, 14 de abril, 16 de maio e 15 de junho). Veja calendário completo abaixo:

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares

Mês janeiro fevereiro março abril maio junho Parcela Cota Única com desconto de 9% 1ª Parcela ou Cota Única com desc. 5% 2ª Parcela com desconto de 5% 3ª Parcela com desconto de 5% 4ª Parcela com desconto de 5% 5ª Parcela com desconto de 5% Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 10/jan 10/fev 10/mar 11/abr 11/maio 10/jun Final 2 11/jan 11/fev 11/mar 12/abr 12/maio 13/jun Final 3 12/jan 14/fev 14/mar 13/abr 13/maio 14/jun Final 4 13/jan 15/fev 15/mar 14/abr 16/maio 15/jun Final 5 14/jan 16/fev 16/mar 18/abr 17/maio 20/jun Final 6 17/jan 17/fev 17/mar 19/abr 18/maio 21/jun Final 7 18/jan 18/fev 18/mar 20/abr 19/maio 22/jun Final 8 19/jan 21/fev 21/mar 22/abr 20/maio 23/jun Final 9 20/jan 22/fev 22/mar 25/abr 23/maio 24/jun Final 0 21/jan 23/fev 23/mar 26/abr 24/maio 27/jun

Como pagar

Para efetuar o pagamento do IPVA 2022, basta o contribuinte utilizar a rede bancária credenciada, por aplicativo, site ou caixas. Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa . Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.