IR 2022: CPF do dependente é obrigatório na declaração. Veja como tirar

Com a proximidade do início do prazo da declaração do Imposto de Renda 2022, que deve começar no início de março e se estende até o final de abril, os contribuintes já podem se organizar.

Quem fará a declaração e tem dependentes deve informar o CPF de todos. A medida é obrigatória. Quem não tem CPF do dependente deve providenciar. Para isso, basta ir até uma agência dos Correios.

Veja o passo a passo para declarar o Imposto de Renda 2022

Além da inscrição para quem não possui o documento, é possível fazer a regularização cadastral e a alteração de dados - como data de nascimento, número do título eleitoral, endereço, nome da mãe e a mudança de sexo. Anteriormente, estes serviços estavam disponíveis apenas nas unidades da Receita Federal.

Os interessados devem comparecer a uma agência dos Correios munido da documentação necessária (veja lista abaixo) e pagar o valor de 7 reais. O número do documento sai na hora.

Documentos necessários

Carteira de identidade ou certidão de nascimento que comprove a naturalidade, a filiação e a data de nascimento do solicitante;

Caso não haja o nome dos pais no documento de identificação, não é obrigatória a comprovação de filiação;

Para brasileiros com idade dos 18 aos 69 anos: título de eleitor, alistamento eleitoral, protocolo de inscrição ou certidão da Justiça Eleitoral atestando a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral;

O CPF é utilizado para identificar o cidadão na Receita Federal. Não é obrigatório portar o cartão, mas o número do cadastro é exigido em várias situações, principalmente em operações financeiras, como abertura de contas em bancos.