Itapemirim dá 40% de desconto em passagens aéreas

A companhia aérea Itapemirim Transportes Aéreos lançou uma promoção de passagens aéreas nacionais e dará 40% de descontos para voos realizados no mês de julho. Trata-se da primeira promoção de passagens da empresa.

A promoção é válida por pessoa para embarques de ida e volta no mês de julho (o desconto não inclui a taxa de embarque). Até às 23h59 do próximo sábado, dia 12, os clientes empresa poderão adquirir passagens promocionais no site da empresa (http://www.voeita.com.br), pelo telefone 0800 723 2121 ou em agências de viagens parceiras.

O desconto será aplicado após a inserção do cupom de desconto ITALOV, que deverá ser inserido no campo Código promocional da página de pesquisa dos voos. A ação inclui também viagens na Classe ITA, a classe premium da Itapemirim Transportes Aéreos.

O desconto estará disponível em todos os voos operados pela empresa no mês de julho nos aeroportos de São Paulo-Guarulhos (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte-Confins (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro-Galeão (RJ), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA).

Os voos da ITA serão realizados por aeronaves Airbus A320. A companhia ainda vai oferecer serviços como despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e marcação de assento sem custo adicional. Quando possível (por conta da pandemia), os passageiros também terão à disposição serviço de bordo diferenciado.