Itaú dispara mais de 5% após resultado do 4º tri e projeções para 2022

As do Itaú (ITUB4) abriram em forte alta nesta sexta-feira, 11, após o banco superar as estimativas do mercado em resultado do quarto trimestre e apresentar suas projeções operacionais para este ano. Os papéis do banco chegaram a subir mais de 6% na máxima deste início de pregão.

Às 10h30:

Itaú (ITUB4): + 5,55%

O Itaú registrou 7,159 bilhões de reais de recorrente no trimestre, 32,9% acima do apresentado no mesmo período de 2020. A expectativa era de lucro líquido de 6,696 bilhões de reais, segundo estimativas colhidas pela Bloomberg antes do início da temporada de balanços. O retorno dobre patrimônio líquido (ROE) do Itaú teve crescimento anual de 16,1% para 20,2%.

"O resultado foi bem melhor do que o esperado, assim como sua qualidade. As projeções para 2022 também foram bem positivas. O resultado e o guidance vieram bem acima de seus pares", disse Luiz Temporini, analista de ações do BTG Pactual na abertura de mercado desta sexta.

Para 2022, o Itaú espera aumentar sua carteira de crédito entre 9% e 12% e alcançar margem financeira com clientes entre 20,5% e 23,5%. Com o mercado, o banco projeta conseguir entre 1 ilhão e 3 bilhões de reais de margem financeira e ROE "sustentável em torno de 20%".

A forte valorização das ações do Itaú ocorrem dias após os resultados do Bradesco (BBDC4) e do Santander (SANB11) terem adicionado preocupações sobre o setor. Os papéis são negociados em firme alta nesta sexta, assim como os do Banco do Brasil (BBAS3), que irá reportar seus números na próxima semana.

Bradesco (BBDC4): + 1,66%

Santander (SANB11): + 1,81%

Banco do Brasil (BBAS3): + 3,29%

Como diferencial do Itaú, Temporini cita a gestão do CEO Milton Maluhy Filho, que assumiu o banco no ano passado. "Ele tem sido muito forte na liderança da transformação do banco para se tornar cada vez mais digital. As mudanças estão sendo muito positivas. O Itaú é uma das nossas principais teses para o setor."