Os copresidentes do conselho de administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, afirmaram nesta quarta-feira que o banco precisa melhorar seus serviços para competir com fintechs e reter clientes.

Em comentário contundente sobre a competição em evento online para discutir estratégia, Setubal disse que a rede de agências do Itaú deixou de ser uma vantagem competitiva para o banco, pois as fintechs conquistam clientes por meio dos canais digitais.