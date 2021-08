Itaú faz ofensiva para crescer em consórcios e aposta em digitalização

De olho em um mercado com ebulição de vendas, o Itaú Unibanco (ITUB4) quer acelerar o crescimento em consórcios. Com esse objetivo, acaba de lançar uma campanha de marketing para ampliar a sua participação. Em conjunto, anunciou descontos de 20% nas taxas de administração para qualquer produto da categoria até o fim de agosto.

O movimento vem na esteira de um investimento do banco em tecnologia nos últimos 18 meses para tornar possível a contratação do produto de forma 100% digital, por meio do aplicativo. Por lá, é possível fazer simulações entre todas as categorias de consórcios oferecidas pela instituição (imóveis, automóveis, motos e pesados).

"É a primeira grande campanha que fazemos sobre consórcios e consideramos um sucesso, mas muito em razão dos investimentos que fizemos em tecnologia e na jornada", disse Thales Ferreira Silva, diretor de Crédito Imobiliário e Consórcios do Itaú, à EXAME Invest, em sua primeira entrevista desde que assumiu a posição em abril.

"Boa parte das contratações tem sido por meio de vias digitais. Ficou muito rápido. Em três a quatro telas, o cliente consegue contratar um consórcio", completou.

Segmento em ebulição

Segundo Silva, o segmento vive um momento único no país e a tendência é que continue forte nos próximo anos.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac), o número de consorciados no Brasil bateu recorde neste ano, ultrapassando em maio a marca de 8 milhões de participantes ativos.

"O segmento como um todo tem apresentado um crescimento bem relevante e o Itaú tem conseguido crescer acima do mercado nos últimos meses", comentou o executivo do banco.

Para ele, a forte adesão da população vem do fato de o consórcio ser considerado um produto acessível. "O consórcio não tem entrada nem juros e dá a possibilidade de utilização do FGTS. Isso atrai o interesse da população e de um público cada vez mais jovem", disse.

De acordo com Silva, as simulações de cotações sobre o produto tanto no aplicativo quanto no site cresceram mais de 120% desde o início da campanha.