Itaú, IFC e Blackrocks fazem parceria para promover empreendedores negros

O banco Itaú e a International Finance Corporation (IFC), instituição de desenvolvimento que faz parte do Banco Mundial, firmaram uma parceria para fomentar o empreendedorismo negro. O foco será a capacitação de empreendedores, especialmente mulheres das regiões Norte e Nordeste.

A primeira ação será conduzida com a startup Blackrocks e o Sebrae do Rio Grande do Norte. O objetivo é acelerar 20 empreendimentos, liderados por negras, por meio da digitalização. As empreendedoras passarão por quatro meses de mentorias, além de conteúdos e ferramentas específicas para os negócios selecionados.

“Apoiar o empreendedorismo feminino negro, especialmente concentrado nas regiões Norte e Nordeste do país, é estimular que mais de 2,7 milhões de empreendimentos femininos possam progredir”, afirma Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco.

Segundo dados do Sebrae, as regiões Norte e Nordeste concentram, respectivamente, 24% e 8% das mulheres empreendedoras do país. Os estados de Sergipe e do Ceará são os que apresentam maior proporção de mulheres donas de negócios, chegando a quase 40%.

Blackrocks e os bancos

Fundada por Maitê Lourenço, a Blackrocks é uma startup que conecta empreendedores e profissionais negros a ecossistemas de inovação e desenvolvimento. “Ter o networking adequado é gerar cada vez mais possibilidade de negociação com quem está ali vivenciando aquele meio”, conta a empreendedora, que participou do podcast Como Cheguei Aqui, produzido pela EXAME (ouça abaixo).

No ano passado, o banco de investimento BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a Exame) já havia fechado uma parceria com a BlackRocks. Por dois anos, o BTG Pactual apoiará a startup por meio de investimento financeiro, conhecimento e networking. A startup, por sua vez, irá acelerar 24 empreendimentos selecionados, sendo ao menos 20% deles liderados por mulheres.

“Nosso objetivo é somar esforços ao BlackRocks e contribuir para potencializar negócios criados por empreendedores. Uma necessidade real e que estamos envolvidos diretamente a partir de agora”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.