Itaú vai financiar compra de eletrodoméstico em até 60 meses

O Itaú Unibanco anunciou o lançamento de uma linha de empréstimo pessoal para compras de bens duráveis, como eletrodomésticos, contratando o empréstimo diretamente no e-commerce. Denominada de Itaú Parcela Fácil, a linha permite o parcelamento em até 60 vezes e 90 dias para pagar.

De acordo com o banco, a linha está disponível para compras de produtos Electrolux no site da marca, e será expandida para outros parceiros nos próximos meses. A linha é para clientes do Itaú que já tenham limite de empréstimo pessoal pré-aprovado. As taxas variam de 1,12% a 2,99% ao mês, e estão sujeitas à disponibilidade e às condições de crédito de cada cliente.

O processo de contratação é por meio do site da Electrolux. No site da marca, basta clicar na opção “Itaú Parcela Fácil” na página de pagamento e preencher os dados de agência, conta e senha eletrônica para acessar o ambiente seguro Itaú.

É possível escolher o número de parcelas (de 2 a 60), quando começar a pagar (em até 90 dias) e simular as . Antes da confirmação, o cliente é informado sobre os dados finais do contrato (quantidade e valor de parcelas, taxas e demais informações).

A autenticação é feita com a senha do cartão e o itoken no aplicativo. O valor da transação fica registrado no extrato e as parcelas serão debitadas mensalmente na data escolhida.