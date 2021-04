Janela para IPOs fechou na bolsa? O que dizem os analistas

O Brasil vive o pior momento da pandemia de Covid-19 e os resultados são sentidos na . Analistas monitoram o cronograma de vacinação buscando prever o cenário de retomada que volte a impulsionar a economia no país. Enquanto isso, o mercado precifica a incerteza e pressiona o das ofertas das novatas.

O resultado são diversos reveses para as ofertas públicas iniciais de (IPOs): suspensões, cancelamentos e estreia abaixo da faixa inicial de preço. A precificação da oferta da empresa de tecnologia Allied (ALLD3) – que estreou na última sexta-feira na bolsa – foi adiada e acabou saindo por 18 reais, abaixo da faixa indicativa de preço que ia de 20 a 25 reais.

A Blau Farmacêutica foi outra empresa que alterou seu cronograma nos últimos dias, adiando a definição de preço por ação em mais de uma semana – a nova data ficou para quinta-feira, 15. Nos bastidores, é ventilada a possibilidade de que a oferta saia a 40 reais, abaixo da faixa indicativa de 44,60 a 50,60.

Já a LG Informática, que pretendia captar 900 milhões de reais, suspendeu seu IPO por 60 dias, com a empresa alegando condições de mercado desfavoráveis.

“O mercado não lida bem com incertezas e isso acaba pressionando o preço de ofertas que estão na boca do gol. Isso porque a precificação demora meses para ser montada e o mercado é mais volátil, reage de forma rápida aos fatos”, afirma Gustavo Rugani, sócio do Machado Meyer Advogados e especialista em mercado de capitais.

Ainda assim, isso não significa que a janela de oportunidade para os IPOs esteja se fechando. Rugani comenta que, do lado dos operadores, a fila para abrir capital continua grande o suficiente para que 2021 seja um ano com alto número de estreias na bolsa.

“O que vemos é um movimento de paciência, não de desistência. Estamos em um nível de taxa de juros muito baixo e não há perspectivas de que a volte a subir para um patamar que tire a atratividade da ”, argumenta.

Quanto menor a taxa básica de juros, melhor para as ofertas em bolsa. A Selic está atualmente em um patamar de 2,75% ao ano, e analistas preveem que a taxa pode fechar o ano em 6%. Ainda assim, o valor é distante da Selic de dois dígitos que vigorava até 2017.

Pedro Serra, gerente de research da Ativa Investimentos, reforça ainda que adiamentos e cancelamentos fazem parte do jogo. “Acertar o melhor momento de entrada faz parte da estratégia para maximizar o retorno. É o desafio das empresas. E o investidor, do lado dele, quer barganhar por um preço mais em conta. No final das contas, muita coisa depende da história da empresa, no que ela traz para o mercado”, diz.

Prova disso é que algumas ofertas são aguardadas com alto nível de expectativa. O mais emblemático deles é o IPO da Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal, que pode movimentar até 6,5 bilhões de reais. O IPO será precificado em 27 de abril e o início das negociações do papel, com o código CXSE3, está previsto para 29 de abril.

A Caixa Seguridade é a operação mais madura entre as subsidiárias do banco estatal. Em um ano de pandemia, a empresa saiu da sexta posição em seguro residencial e da terceira posição no seguro prestamista para a liderança em ambos os segmentos.