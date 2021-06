JBS anuncia lançamento de título ligado à sustentabilidade

A JBS informou nesta terça-feira o lançamento no exterior de um Sustainability-Linked Bond, atrelado ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa feito pela companhia.

"Trata-se da primeira operação do tipo entre empresas do setor no Brasil", disse a empresa, por meio da assessoria de imprensa.

Os papéis têm vencimento em janeiro de 2032. Valores não foram mencionados na nota.

A companhia disse que informará ao mercado sobre os resultados, bem como as taxas de juros, após a finalização da emissão.

A JBS disse que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

A estrutura do título ligado a metas de sustentabilidade se alinha com a estratégia de reduções de emissões da empresa, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março, disse a JBS.

A emissão conta com este sindicato de instituições: Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP.

Os ratings esperados para a emissão são Ba1 pela Moody's e BB+ pela Fitch, segundo a JBS.

