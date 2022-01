JBS, fusão Focus-Eneva, AES e o que mais move o mercado

Após iniciarem 2022 em alta, as principais bolsas internacionais dão continuidade ao rali de começo de ano nesta terça-feira, 4. No exterior, investidores apostam que os efeitos do aumento de casos de coronavírus, impulsionado pela variante Ômicron, serão apenas limitados na maior economia do mundo.

Para mensurar esse impacto com maior precisão, investidores e economistas esperam por mais dados da economia americana. Para esta semana, são aguardados os números do relatório de empregos não-agrícolas, o payroll, que sairá na sexta-feira, 7.

Nesta terça, as atenções estarão com o relatório ISM de atividade manufatureira dos Estados Unidos, para o qual se espera que fique em 60 pontos – levemente abaixo dos 61,1 pontos do mês anterior, mas bem além da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão do segmento.

Enquanto o mercado segue à espera dos números do mercado de trabalho americano, a taxa de desemprego, divulgada nesta madrugada, saiu abaixo da esperada na Alemanha, caindo de 5,3% para 5,2% contra expectativa de manutenção do nível anterior. Na Europa, a de Frankfurt avança cerca de 0,70%, enquanto as altas de mais de 1% em Londres e Paris levam o índice europeu Stoxx 600 a renovar sua máxima histórica ainda pela manhã.

No exterior, investidores ainda esperam por algum acordo na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), que chega a seu segundo dia de reunião nesta terça. Segundo informações da Bloomberg, que teve acesso a fontes próximas das negociações, deve ser anunciado um aumento de produção de 400.000 barris por dia.

Enquanto bolsas internacionais seguem próximas de seus níveis recordes, investidores brasileiros seguem preocupados com o ritmo da economia local.

Na véspera, o não conseguiu acompanhar o exterior e fechou o primeiro pregão de 2022 em queda, pressionada por de setores cíclicos, como varejo e construção. Por outro lado, a busca por pechinchas, após a bolsa cair 11,9% em 2021, pode estimular novas altas na B3.

JBS

A JBS (JBSS3) informou ter concluído a aquisição da Rivelea, líder de criação e processamento de carne de porco na Austrália. A operação havia sido celebrada em agosto de 2021.

“A operação fortalece a posição da JBS na Austrália, assumindo a liderança no processamento de suínos no país e adiciona marcas importantes ao portfólio, além de fortalecer a plataforma de exportação da companhia”, diz a JBS em comunicado ao mercado.

Focus-Eneva

Os Conselhos de Administração da Eneva (ENEV3) e Focus (POWE3) aprovaram a incorporação da Focus pela Eneva e a convocação de assembleias gerais para deliberar sobre a operação.

AES Brasil

A AES Brasil (AESB3) celebrou um acordo de investimento com o Itaú (ITUB4), que irá subscrever novas ações preferenciais a serem emitidas no aumento de capital da Gauimbê, subsidiária da AES. A subscrição envolve o aporte de 360 milhões de reais na companhia. Com a operação, a participação do Itaú na Guaimbê passará a ser de 23,72%.