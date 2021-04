Jeane Tsutsui, nova CEO do Fleury: laboratório é só o começo

A médica Jeane Tsutsui, doutora em cardiologia e livre docente em medicina pela Universidade de São Paulo, assumiu a presidência do Fleury com a missão de levar o grupo de diagnósticos para além dos laboratórios. Há 20 anos na empresa, Tsutsui estará à frente de uma grande transformação no modelo de negócios da companhia.

O plano é criar uma plataforma integrada de saúde, que irá conectar diversos serviços, inclusive de terceiros. Dessa forma, o Fleury pretende participar mais da jornada de saúde dos clientes, da prevenção ao tratamento. Ao mesmo tempo, tem a ambição de solucionar um velho conflito do setor de saúde: a relação entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços.

A executiva falou à EXAME por videoconferência. Confira os principais trechos da entrevista:

O setor de saúde ficou em evidência nessa pandemia e se falou muito sobre gestão. Qual será a estratégia do Fleury daqui em diante?

A saúde ficou em evidência, de fato. E ficou clara a importância de se criar um modelo integrado, que olhe para o indivíduo de maneira holística, com uso intenso de ferramentas digitais. É preciso conciliar o cuidar da saúde, que se faz quando se está saudável, e o tratamento de doenças. Esse é o desafio das empresas do setor. A estratégia do Fleury será aumentar a presença nessa jornada de saúde das pessoas.

Há diversos movimentos de consolidação no setor de saúde. Isso significa que o Fleury irá participar ativamente desse processo?

Nossa intenção é migrar para uma atuação baseada em plataformas de saúde, que compreenda diagnósticos, telemedicina, prontuário eletrônico etc. Para isso, precisamos mudar nosso modelo de negócios. Vamos conectar outros serviços à nossa plataforma. Nós já estamos adquirindo empresas de diversos segmentos para construir essas soluções integradas. O objetivo é que o cliente possa ter acesso a todos os serviços a partir de um histórico de saúde conectado. E daremos um salto de aceleração nesse processo.

Essa plataforma será aberta, ou seja, outras empresas poderão se conectar a ela?

Sim, qualquer serviço de saúde pode se conectar. A plataforma irá zelar pela segurança e pela confidencialidade, mas não terá somente serviços do Grupo Fleury. Um ponto importante, nesse sentido, são as startups. Este ano, lançamos a Cortex Ventures, um fundo voltado para o desenvolvimento de healthtechs, que tem investimento conjunto nosso e do Sabin, nosso concorrente em diagnósticos. Cada vez mais, o setor de saúde terá de lidar com ambiguidades e criar relacionamentos abrangentes.

Como fica a relação com as operadoras de saúde nesse novo modelo? O Fleury acaba competindo com outros players do setor?

Não acredito que haja competição. Para problemas complexos, como a gestão da saúde, não encontramos soluções individualistas. Existe a necessidade de resolver a fragmentação do cuidado em saúde, e isso é interesse das operadoras. A saúde suplementar vai mudar. Já vemos empresas trabalhando para gerenciar a saúde dos funcionários, como no caso da iniciativa do JP Morgan com a Amazon (as empresas anunciaram recentemente uma parceria para usar a tecnologia da Amazon para dar eficiência à assistência em saúde aos funcionários do banco). Não vamos equilibrar os custos da medicina sem soluções conjuntas. Claro que há divergências, mas precisamos chegar a um alinhamento.

Essa nova realidade abre espaço para o Fleury atender diretamente o mercado corporativo, sem passar pela operadora de saúde?

Tecnicamente sim, mas há a questão da gestão do risco. É onde entra a operadora. Por ter uma visão do todo, ela consegue fazer melhor esse trabalho.

