JGP, RPS e SPX: Caixa, cautela e distância da bolsa brasileira

A grande dúvida gerada pela condução da política fiscal no Brasil tirou a atratividade das brasileiras. Embora ainda seja ideal para o ganho de capital de e esteja recheada de ações "descontadas", a brasileira reflete (e deve continuar refletindo) o risco de rompimento do teto de gastos e de novos afrouxamentos no compromisso fiscal. Essa foi a visão apresentada e debatida pelas gestoras RPS Capital, SPX Capital e JGP Asset durante o BTG Bankers Experience, evento realizado pelo BTG Pactual com assessores de investimentos parceiros.

Diante desse cenário de enorme incerteza, os três gestores concordam que ter caixa, cautela e fora do Brasil são ideais para atravessar o período. "Continuo desanimado com bolsa no Brasil, não parece barata considerando os juros. Não vejo assimetria enorme para comprar ações das empresas líderes nos seus setores, temos preferido ficar fora do Brasil, no mercado americano", afirmou Paolo Di Sora, sócio fundador e gestor da RPS Capital. "Deveria existir um desconto para comprar companhias de qualidade no Brasil e, nas nossas contas, não existe."

Segundo Leonardo Linhares, membro do comitê executivo da SPX Capital, os agentes de mercado esperavam "alguma utilização" do espaço fiscal brasileiro, "mas não dessa maneira". "Se não resolvermos, e provavelmente não vamos resolver com eleição em vista, temos que ser cautelosos. Isso deveria produzir preços muito bons, mas ainda não chegamos lá", disse ele. "Ao longo dos próximos meses, vamos gerar oportunidades, especialmente em small caps, é do ciclo, mas quero aproveitar para estar cauteloso e com caixa."