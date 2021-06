JHSF salta 7% com aval para operar voos internacionais em aeroporto em SP

As da JHSF (JHSF3) disparam 6,6% nesta quinta-feira, 24, a maior alta do , após a companhia informar que seu aeroporto executivo São Paulo Catarina localizado perto de São Paulo recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e de outros órgãos para operar voos internacionais.

Segundo comunicado da empresa, as autorizações foram concedidas, além da Anac, pelo Ministério da Infraestrutura, Receita Federal, Polícia Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Serviço de Vigilância Agropecuária (Vigiagro).

Com a autorização, ele torna-se o primeiro aeroporto internacional dedicado exclusivamente à aviação executiva do país com a permissão para realizar pousos de aeronaves vindas de outros países e decolagens para fora do Brasil, informa a empresa.

O aeroporto fica localizado na rodovia Presidente Castello Branco, a 30 minuto de São Paulo, e foi inaugurado em dezembro de 2019. Atualmente, conta com mais de 60 aeronaves baseadas em suas instalações.