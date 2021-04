João Doria confirma presença no Superagro 2021

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou presença no maior fórum de compartilhamento de conhecimento sobre agronegócio do Brasil, o Superagro 2021.

Realizado pela EXAME, em parceria com a Hiria, o evento acontecerá no dia 8 de abril e contará também com outros cinco governadores, além de Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Com início às 9h, o evento será gratuito e online, com transmissão pelo YouTube. Doria irá participar do painel “Como o Estado de São Paulo incentivará o agronegócio em 2021 e 2022”. Junto ao governador, o secretario da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira, irá debater o tema citando os principais pontos de incentivo ao setor.

Presença de demais governadores no Superagro

Já os governadores Mauro Mendes (Mato Grosso), Carlos Roberto Massa Júnior (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Rui Costa (Bahia) estarão presentes no painel posterior ao de Doria, chamado: "Os Estados de Ouro do Agronegócio do Brasil – A visão e os planos dos governadores para incentivar o setor".

Outros destaques do maior fórum de agronegócio do Brasil

Para falar sobre a visão do Governo Federal para as políticas que impactarão o agronegócio brasileiro em 2021 e 2022, Tereza Cristina entrará em cena. O vice-presidente executivo da Pepsico e ex-diretor da OMC, Roberto Azevedo, também participará do fórum online, contando um pouco sobre o agronegócio do futuro. Azevedo irá relacionar a sustentabilidade e a tecnologia, que andam lado a lado no setor.

Garanta o seu lugar no mais relevante fórum de compartilhamento de conhecimento sobre agronegócio. É gratuito!

A importância do agronegócio para o Brasil

De acordo com dados recentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 24,31% em 2020, em relação a 2019. Dessa forma, o setor aumentou a participação no PIB total do Brasil para 26,6% no ano passado, frente a 20,5% em 2019.

Além de ser uma das bases da economia, o agronegócio representou cerca de 50% das exportações do Brasil no ano passado, conseguindo superar um cenário adverso de pandemia. Por isso, a EXAME busca com o Supeagro lançar um novo olhar sobre o setor, com destaque para as oportunidades, o cooperativismo e as práticas sustentáveis cada vez mais requisitadas por investidores.