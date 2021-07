Os Jogos de Tóquio serão os mais sustentáveis da história?

Sem elefantes brancos

Ao contrário do que geralmente acontece em jogos olímpicos, Tóquio não se engajou em uma onda de construções ambiciosas, faraônicas e inúteis para qualquer outra atividade. Mais da metade das edificações que serão utilizadas já existiam, e ainda receberam novos equipamentos que aumentam a eficiência energética da construção.

Na Vila Olímpica, as construções são todas temporárias e serão desmontadas após o evento. Toda madeira utilizada foi doada por 60 prefeituras, por meio da operação BATON, que na sigla em inglês significa “construindo a vila dos atletas com madeira nacional”. O objetivo é evitar a emissão de carbono proveniente da importação de madeira.

As emissões de gases de efeito estufa, aliás, serão 100% neutralizadas. Mas isso já está se tornando um padrão das olimpíadas.

Energia de hidrogênio

Os jogos japoneses também estão sendo chamados de a Olimpíada do hidrogênio. As caldeiras da vila olímpica e a tocha estão sendo abastecidas com o combustível, considerado a próxima geração de energia renovável. Há uma verdadeira corrida pelo desenvolvimento do hidrogênio como combustível acontecendo no mundo inteiro.

A Alemanha espera investir 9 bilhões de euros (10,6 bilhões de dólares) até 2030; França e Portugal, 7 bilhões de euros cada (ou 8,25 bilhões de dólares); Reino Unido, 12 bilhões de libras (ou 16,5 bilhões de dólares); e Japão e China, US$ 3 bilhões e 16 bilhões de dólares, respectivamente, para criar uma maneira barata de obter o gás a partir de fontes renováveis — como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que pode ser utilizada para gerar a eletrólise da água com a fonte energética, processo pelo qual se obtém o hidrogênio verde.

Não por acaso, o Comitê Olímpico Internacional declarou que Tóquio é a cidade mais bem preparada para sediar uma olimpíada na história. Essa edição dos jogos está repleta de marcos quebrados. Foi a primeira a ser adiada, a mais sustentável e, como é de se esperar, a mais cara.

A conta, até o momento, beira os 20 bilhões de dólares, 5 bilhões a mais do que a Olimpíada de Londres, em 2012, e quase 7 bilhões a mais do que a do Rio de Janeiro, em 2014. Resta esperar que os atletas também estejam afim de quebrar alguns recordes.