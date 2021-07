Contra o mau cheiro e a favor do planeta: a jornada ESG da FreeCô

No mercado desde 2015, a FreeCô, empresa que desenvolveu o primeiro bloqueador de odores sanitários do país, percebeu recentemente que o ESG precisa ir além do discurso. O último ano foi o momento perfeito para ampliar as estratégias ambientais da empresa, que já tem DNA sustentável desde a sua fundação ao usar matérias-primas 100% naturais em seus produtos.

Quer aprender a nas principais empresas ESG do país? Saiba como no novo curso da Exame Academy

A ideia primária do Freecô era a de ser um produto de bases naturais e ambientalmente responsáveis. A intenção era criar um bloqueador que pudesse ser usado por diferentes públicos, sem restrições.

A jornada sustentável, porém, exigiu uma mudança de estratégia que fosse além das pessoas e também olhasse para o meio ambiente e os riscos da extração desses recursos.