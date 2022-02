Jovem sai de açougueiro a trader profissional e ganha até R$ 500 por dia

Welber Carvalho era um rapaz comum até pouco tempo atrás. Trabalhava muito e ganhava pouco. Tinha uma jornada de trabalho que chegava a 13 horas diárias para receber apenas R$ 1.200 por mês. Até que o rapaz passou por uma formação de trading, se especializou no tema e começou a operar na . Hoje ele vive disso e chega a ganhar R$ 500 por dia, trabalhando de casa. Mas será que isso é possível pra qualquer um?

Talvez não exista, no universo dos investimentos, um tema mais polêmico do que . As famosas operações diárias na Bolsa de Valores são bastante criticadas por alguns influenciadores de finanças e, ao mesmo tempo, amplamente defendidas por especialistas na área.

No meio dessa disputa, de qual lado devemos ficar? Eu acredito que o melhor a se fazer é se posicionar do lado em que há maiores chances de ganhar dinheiro. E contra fatos não há argumentos: há alguns casos de transformações realmente grandiosas proporcionadas pelo day trade. E não falo aqui somente de evolução em termos financeiros, mas também em relação à jornada de trabalho e à qualidade de vida.

Nas minhas pesquisas sobre o assunto, o caso que mais me marcou foi o do Welbert Carvalho, trader profissional que trabalha na Atom S/A, maior empresa do segmento na América Latina.

Quando vejo casos bem sucedidos de traders, há alguns padrões que se repetem: "eu era engenheiro", "eu era contador", "eu era empresário". Isso não surpreende. Querendo ou não, essas posições já exigem algum conhecimento analítico, gestão de riscos e estratégias, o que torna a trajetória no day trade mais fácil.

Falo aqui de verdadeiras mudanças de carreira. E o caso do Welbert não me deixa mentir: isso é possível. O rapaz, que agora é um trader profissional e chega a ganhar R$ 500 por dia, trabalhava até pouco tempo atrás como açougueiro. E a antiga profissão, além de bastante exigente fisicamente, também vinha acompanhada de condições precárias de trabalho: Welbert trabalhava de 12 a 13 horas por dia para ganhar um salário de R$ 1.200 mensais.

Apenas 1 mês depois de começar a operar com a Atom S/A, Welbert transformou sua vida. O rapaz está conseguindo colher lucros consistentes, chegando a ganhar R$ 500 por dia. Pode não parecer muito dinheiro para alguns, mas é quase metade do seu salário no cargo anterior de açougueiro.

Eu acredito, porém, que não houve só uma evolução financeira aqui. Welbert não foi só capaz de ganhar mais dinheiro em menos tempo através do day trade: ele fez isso com muito mais conforto e qualidade de vida. Afinal, a grande maioria dos traders trabalha em casa, através de um computador com acesso à internet. Podem fazer seus próprios horários e, segundo Carol Paiffer, CEO da Atom S/A, podem colher grandes lucros trabalhando apenas 2 horas por dia.

Esses R$ 500 diários, portanto, são bem menos suados do que os R$ 1.200 que Welbert ganhava enquanto açougueiro. O salto na qualidade de vida aqui é realmente espetacular. E são casos assim que acontecem com pessoas comuns, que passam a dedicar uma pequena parte do seu tempo para aprender a operar na bolsa.

QUERO APRENDER MAIS SOBRE DAY TRADE E TER A CHANCE DE GANHAR R$ 500 POR DIA

97% perde dinheiro no day trade? Talvez esses números não sejam tão desanimadores assim

Os mais céticos, é claro, não dão credibilidade a esses casos. Os críticos do day trade alegam que essas são evidências anedóticas, casos isolados que não mostram a realidade como um todo.

A principal arma dos críticos é o famoso estudo da FGV que diz que 97% das pessoas perdem dinheiro no day trade. O estudo tem seus méritos – mas as alegações parecem muito mais graves do que realmente são.

Existem alguns números ainda mais desanimadores em setores bastante tradicionais da sociedade. Segundo pesquisa da Folha de S. Paulo, apenas 5,4% das instituições de ensino de Direito conseguem aprovar, pelo menos, metade dos seus alunos na OAB. Repare que não estamos falando de sucesso na profissão – esse dado fala apenas da condição mínima para exercer a advocacia no país.

Outro dado: de acordo com os últimos números da Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo, cerca de 15 mil pessoas se inscreveram para concorrer a uma vaga no curso de Medicina em 2021. 15.224 pessoas disputaram apenas 122 vagas – uma relação de 124,8 candidatos por vaga.

Todos esses números são bem desanimadores – mas não vemos detratores do direito ou da medicina pela internet, dizendo que essas carreiras não valem a pena. Pelo contrário: ambas as profissões são extremamente tradicionais e incentivadas pela maioria das pessoas.

A verdade é que, em qualquer área, são poucas as pessoas que serão realmente bem sucedidas. É uma lei da natureza. O pequeno grupo de pessoas melhor qualificadas ficará com a maior parte dos ganhos. E não há nada que possamos fazer para mudar isso. A única coisa que está sob nosso controle é a parte da qualificação. Se queremos realmente ter sucesso no day trade – ou em qualquer coisa – precisamos buscar conhecimento e adquirir habilidades úteis.

A Atom S/A está formando e contratando traders para operar com dinheiro da empresa; veja como participar

Os especialistas na área concordam com essa ideia. Em entrevista ao Seu Dinheiro/Money Times, Carol Paiffer, CEO da Atom S/A, foi cirúrgica ao dizer que, no seu time, o diferencial dos traders que têm sucesso é o conhecimento.

Paiffer é famosa por ser uma das mentoras do Shark Tank Brasil, reality show de empreendedorismo. A empresária, porém, começou a trajetória profissional através de operações na Bolsa, e é categórica ao afirmar que essa foi a atividade responsável pela grande transformação em sua vida. "Se eu não tivesse entrado na Bolsa de Valores eu não teria o patrimônio que eu tenho hoje", diz Paiffer.

A empresária se afeiçoou tanto às operações que fundou uma empresa focada em trading com o irmão. A Atom é a maior empresa do segmento na América Latina, exercendo, mais especificamente, a função de mesa proprietária. Nesse modelo de negócios, uma empresa disponibiliza o capital e convida traders qualificados para operar na Bolsa de Valores, buscando multiplicar esse dinheiro.

"Eu não inventei o modelo. Existem oito mil empresas nos EUA que fazem isso. Isso já acontece dentro dos bancos, mas nesse modelo a gente usa dinheiro próprio. Você monta uma empresa, disponibiliza o capital e convida os traders para operarem com seu dinheiro", diz Paiffer.

Na prática, isso significa que o trader da Atom não precisa arriscar o próprio dinheiro. Na verdade, ele não precisa nem ter dinheiro para . Qualquer pessoa com computador e acesso à internet pode participar do processo seletivo da empresa e, se for aprovado, começar a operar em até 48 horas.

O maior obstáculo é passar por essa aprovação. O teste é rigoroso, feito com simulador de investimentos em um ambiente controlado pela Atom. A empresa precisa selecionar os melhores traders – afinal, está colocando o próprio dinheiro em jogo.

Quando a Atom surgiu, a primeira ideia de Paiffer e seus sócios foi buscar esses profissionais no mercado financeiro. Não foi uma tarefa fácil. Paiffer percebeu em pouco tempo a gigantesca escassez de traders habilidosos. Simplesmente não há pessoas suficientes para preencher as vagas. Foi por isso que a Atom entrou com tudo no modelo educacional.

"A gente viu a necessidade de formar as pessoas. A gente tentava contratar as pessoas e não encontrava", diz Paiffer. A empresa, portanto, começou a ensinar o seu próprio método para operar na Bolsa. Já são mais de 50 mil alunos formados pela Atom – e a empresa quer formar ainda mais profissionais em 2022.

Esse foi o caso de Welbert, que participou da formação, começou a operar e conseguiu sair da profissão de açougueiro para se tornar um trader bem sucedido. Esse não é um caso isolado: Paiffer conta que há diversos perfis de alunos, do dentista que opera no horário de almoço à dona de casa que paga as contas com day trade. Há, inclusive, casos de alunos que protagonizaram uma ascensão meteórica na empresa.

"A gente tem dentro da nossa mesa sênior hoje, recebendo cheque alto, pessoas que há 4 anos lavavam carros. Pessoas que trabalhavam mais e recebiam menos. Hoje, com menos horas do dia, essas pessoas têm uma qualidade de vida melhor."

No dia 14/02, em um evento online e gratuito, Carol Paiffer vai abrir a caixa preta e revelar quais são os maiores diferenciais de um trader vencedor. E mais: no evento, Paiffer vai abrir um número limitado de vagas para a próxima turma da formação de traders da Atom. Para participar do evento, é só retirar seu ingresso clicando no link abaixo.

QUERO RETIRAR MEU INGRESSO E APRENDER COMO GANHAR R$ 500 POR DIA NA BOLSA

É a chance única de participar da formação mais completa e didática do mercado. Quando se trata de ensinar trading, Paiffer é absurdamente exigente. Ela trabalhou e construiu essa formação nos mínimos detalhes, pensando em cada perfil de aluno e em cada dificuldade que possa surgir.

Paiffer alega, inclusive, que a origem de boa parte dos 97% que perdem dinheiro no day trade é a disseminação de cursos amadores no mercado. A empresária diz que a maior parte dos cursos que são vendidos na internet são apenas um compilado de aulas gravadas. Não há nenhuma preocupação com a didática, com a parte psicológica, com a parte prática…

“Não posso colocar lá uns vídeos e achar que estou formando um profissional. Além do conteúdo de ponta, nossa formação traz todo um ecossistema para o novo trader, com salas de estudo, morning calls, acompanhamento para de fato esclarecer todo tipo de dúvida. Isso sem falar no simulador, que permite o trader iniciante treinar de maneira real, mas sem arriscar seu dinheiro”, explica Carol.

É, realmente, um curso profissional – uma formação. E se há algo que pode diferenciar os 3% que enchem os bolsos dos 97% que perdem dinheiro nesse mercado, é isso. Uma formação de qualidade, focada no conhecimento e nas habilidades práticas que um trader precisa para vencer o mercado todo dia.

Quero reforçar que o evento será 100% gratuito. Se você ainda está cético, se não acredita que o day trade é pra você, sugiro que se cadastre e participe do evento. Veja com seus próprios olhos o que Paiffer tem a dizer sobre essa forma de investimento. Você não tem nada a perder – e pode ganhar uma nova profissão extremamente rentável.

QUERO PARTICIPAR DO EVENTO GRATUITO E APRENDER A LUCRAR NA BOLSA

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Atom