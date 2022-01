JPMorgan e Citi: o que esperar de resultados após alta recorde em NY

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O início de 2022 não poderia ser melhor para o setor financeiro nos Estados Unidos: o KBW Bank Index, índice que mede a variação das de 24 dos maiores bancos do país, subiu cerca de 10% na primeira semana do ano e teve o seu melhor desempenho para o período desde o começo da década de 1990, quando passou a ser registrado.

A explicação para a alta dos papeis: o iminente e aguardado processo de aumento das taxas de juros na maior economia do mundo pelo Federal Reserve, o Fed, que deve favorecer os ganhos dos bancos com empréstimos e com operações com títulos do Tesouro, cujas taxas já antecipam o aperto monetário que está por vir.

E um aperitivo será conhecido a partir desta sexta-feira, dia 14, com a divulgação dos resultados dos grandes bancos no quarto trimestre de 2021, seguida de teleconferências com analistas para comentar os números e as perspectivas. JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo dão a largada nesta manhã, antes da abertura dos mercados.

Bank of America e Goldman Sachs divulgam os seus respectivos resultados na terça-feira que vem, dia 18, e o Morgan Stanley, no dia seguinte.

Segundo as projeções de Wall Street, JPMorgan e Citi devem reportar lucros de 20% a 30% menores na comparação com o mesmo trimestre em 2020, enquanto o do Wells Fargo deve ter crescido perto de 70%. A diferença se deve ao momento de cada instituição para reverter provisões para perdas com crédito que não se concretizaram.

Mas analistas e investidores devem olhar com mais atenção os números de empréstimos dos três meses finais do ano, que podem refletir a retomada da economia americana e a disposição de gastos de famílias e empresas. As projeções apontam para o maior ritmo de concessões em dois anos, em um sinal de normalização da economia.