JPMorgan está processando a Tesla em US$ 162 mi por tuíte de Musk; entenda

JPMorgan processou a Tesla em US$ 162 milhões, alegando que a montadora de carros elétricos "flagrantemente" violou um contrato relacionado a garantias de , informou o site Insider.

De acordo com o documento registrado nesta segunda-feira, 15, a Tesla vendeu ao JPMorgan warrants que seriam pagas se o do exercício estivesse abaixo do preço das ações da fabricante de veículos elétricos na data de vencimento.

Segundo o Insider, o JPMorgan ajustou o preço de exercício depois que o CEO Elon Musk tweetou em agosto de 2018 que poderia fechar o capital da Tesla por US$ 420 por ação e ter "financiamento garantido". O JPMorgan disse no processo que fez o ajuste, já que o tweet de Musk causou "efeitos econômicos imediatos e significativos, já que o mercado tentou definir o preço da probabilidade de a Tesla fechar o capital".

O JPMorgan ajustou o preço de exercício novamente quando a Tesla abandonou o plano de abrir o capital da empresa. O banco americano tinha direitos contratuais para fazer os ajustes, segundo afirmado no processo.

Os warrants tinham datas de vencimento que variavam de 1º de junho de 2021 a 27 de julho de 2021. Quando os warrants expiraram, o preço das ações da Tesla subiu para níveis "bem acima dos preços de exercício originais e ajustados", exigindo que a Tesla entregasse contratualmente shares de suas ações ou dinheiro, disse o JPMorgan no processo.

"Mesmo que os ajustes do JPMorgan tenham sido apropriados e contratualmente exigidos, a Tesla se recusou a acertar o preço de exercício contratual e pagar integralmente o que deve ao JPMorgan. A Tesla está em flagrante violação de suas obrigações contratuais", disse o banco no documento.

A Tesla disse em fevereiro de 2019 que os ajustes do JPMorgan foram "excessivamente rápidos e uma tentativa oportunista de aproveitar as mudanças na volatilidade em ações da Tesla", de acordo com o documento.

Após o tweet de Musk em 2018, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Musk de fraude em títulos. Tesla e Musk concordaram em pagar US$ 20 milhões cada um para encerrar o processo.