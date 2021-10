Juros futuros disparam com risco ao teto e debandada na Economia

Os juros futuros voltam a subir forte nesta sexta-feira, 22, com taxas chegando a subir mais de 80 pontos após riscos fiscais levarem à saída de quatro secretários do Ministério da Economia.

Por volta de 12h20, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 tem alta de 89 pontos-base, a 11,41%, enquanto o DI para janeiro de 2022 avança 82 pontos-base, a 8,26%.

Já nos vencimentos mais longos, o DI para janeiro de 2027 já registra alta de 70 pontos-base, a 12,63%. Para janeiro de 2025, o DI sobe 79 pontos-base, a 12,39%.

A disparada fez com que as negociações dos Tesouros Prefixados e IPCA+ fossem suspensas pela Secretaria do Tesouro Nacional por duas vezes nesta manhã. Na véspera, as negociações já haviam sido suspensas também em dois momentos, com apenas os títulos públicos atrelados à sendo negociados.

A curva já precifica probabilidade de altas de 1,5 ponto percentual nas duas próximas reuniões do Copom, com Selic acima de 10% já na primeira reunião de 2022, em fevereiro.

Entenda o caso

O mercado reage à debandada no Ministério da Economia. Pediram demissão o secretário Especial do Tesouro e Orçamento, e Jeferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, e seus respectivos secretários adjuntos. O mercado agora teme que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, abandone o cargo.

As demissões ocorreram após o governo admitir que pode furar o teto de gastos para financiar o Auxílio Brasil, programa social que deve substituir o família. A notícia leva o mercado a esperar um ajuste ainda mais duro na Selic por parte do Banco Central, o que estressa a curva de juros.