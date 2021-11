Juros nos EUA: J.P. Morgan aposta que Fed subirá taxa em setembro de 2022

Economistas do banco J.P. Morgan alteraram sua previsão e agora esperam que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) aumente os juros em setembro de 2022. Com isso, mais um banco em Wall Street descarta a previsão de que as taxas vão continuar inalteradas ao longo de 2022.

Em novo cenário publicado para clientes na noite de quarta-feira, 17, economistas do J.P. Morgan nos EUA liderados por Michael Feroli disseram que a meta de pleno emprego estabelecida pelo Fed será atingida até meados do ano que vem.

Isso levará o Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) a elevar em setembro a taxa de referência, agora perto de zero, com outro aumento previsto em dezembro e um a cada trimestre subsequente, disseram os economistas. A equipe prevê que o ciclo de aperto será encerrado assim que a taxa ajustada pela inflação retornar a zero.

“Quando os fatos mudam, o Fomc muda de ideia”, disseram Feroli e equipe.

Economistas ainda apostam mais em uma política de afrouxamento monetário do que investidores. O Goldman Sachs disse no mês passado que o banco central deve aumentar os juros em julho. No Morgan Stanley, a equipe prevê que o Fed não vai mexer nas taxas ao longo de 2022.

Os economistas do J.P. Morgan também acreditam que Jerome Powell, atual presidente do Fed, terá o mandato de quatro anos renovado pelo presidente dos EUA, Joe Biden.