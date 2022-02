Justiça Federal realiza leilão de imóveis com até 50% de desconto

A Justiça Federal realiza nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, um leilão de imóveis. São casas, apartamentos, terrenos, imóveis comerciais entre outros, que serão leiloados pelo escritório Fidalgo leilões, de forma totalmente eletrônica, pelo site da leiloeira. Os imóveis estão com até 50% de desconto e muitos possuem condições especiais para parcelamento.

Na ocasião serão comercializados aproximadamente 40 imóveis de várias regiões de São Paulo, como Campo Limpo Paulista, Guarulhos, Jundiaí, Santa Rosa de Viterbo, Santo André, Valinhos, São Carlos, Dourado, Tambaú, São José do Rio Preto, Santa Rita de Passa Quatro, Tambaú, Cerqueira César (Alameda Lorena , Alameda Franca).

“Os leilões da Justiça Federal acontecem periodicamente com ótimas oportunidades, com preços bem atrativos e há muitos imóveis com condições especiais para parcelamento. As propriedades são oriundas de diversas judiciais como: criminais, execuções fiscais, cíveis, conselhos, SFH”, explica Douglas Fidalgo, leiloeiro responsável pela Fidalgo Leilões.

Entre os imóveis em destaque estão um imóvel na cidade de Santo André, com área total de 107 metros quadrados, avaliado em R$ 334.000 e com o valor inicial do lance em R$167.000 e uma casa com oito cômodos avaliado em R$ 900.000 e com valor de lance inicial de R$ 450.000.