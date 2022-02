Kilima vai lançar família de fundos ativos e mira estratégia quantamental

Os planos da Kilima são ambiciosos. A gestora encerrou o primeiro mês do ano com 1,7 bilhão sob gestão e quer crescer quase 10 vezes em quatro anos com multiprodutos.

Como primeiro passo, se prepara para lançar sua primeira família de fundos de gestão ativa, a Nautilus. Ela será formada por três produtos: um multimercado, um fundo de e um long biased. O objetivo será bater o índice de referência e gerar resultado significativo com mandato de risco amplo. Voltados para clientes de alta renda, a aplicação inicial nos três fundos será de 5 mil reais.

A ideia é oferecer, até abril, um total de nove fundos. Hoje a asset já tem no portfólio um fundo de , um fundo imobiliário e três fundos diversificados, que permitem ao cliente ter acesso a uma cesta que há alguns anos só estava disponível para clientes do private banking, que têm mais de 10 milhões de reais. Neles, a alocação já está feita.

Para auxiliar a Kilima na nova fase de expansão, Alexandre Mathias, economista e ex-CIO do Petros, um dos maiores fundos de pensão do país, assumiu a liderança da gestora no final do ano passado. Em entrevista à EXAME Invest ele conta detalhes da estratégia da asset para os próximos anos e dá suas perspectivas para o cenário econômico em 2022, bem como dicas para o investidor diante de um ciclo de juros altos:

A voltou a subir. O que muda nos planos da empresa de ter 10 bilhões de reais sob gestão em quatro anos?

Em cinco ou 10 anos, se o país manter a responsabilidade fiscal, a perspectiva é que a inflação seja de 3% a 4% ao ano. Nesse cenário, os juros nominais ficarão entre 6,5% a 8% ao ano. Por isso, acreditamos que o apetite em direção a ativos de risco vai continuar.

Além disso, o brasileiro ainda concentra muito seus investimento em reais. Com a queda recente dos juros houve uma revolução de novos produtos e atualmente há uma parcela deles no qual se acessa facilmente investimentos lá fora. Para os próximos cinco anos imagino que essa fatia pode crescer e atingir de 10% a 15% da carteira de aplicações do investidor nacional. Hoje, esses ativos representam menos de 5%.

Não queremos ser uma gestora independente com dois ou quatro produtos. O valor que almejamos pode parecer ambicioso, mas não teremos apenas fundos multimercado, mas também imobiliários, de crédito e até em participações.

Poderíamos focar no nicho de estratégias estruturadas, mas com esta estratégia muitas gestoras abrem e fecham, pois lutam para ultrapassar a barreira de 100 milhões de reais de ativos sob gestão. O negócio de uma asset é mais complexo do que a gestão de um fundo. Conheço gestores brilhantes que quando abriram uma asset não foram tão brilhantes na gestão do negócio.

Uma asset é extremamente dependente de um bom resultado em conjunto com um bom momento do mercado. Então, nossa ideia é apostar em diversas estratégias, e não ficarmos dependentes de uma. Dessa forma o negócio se torna mais robusto, e é possível montar mais parcerias na área de distribuição.

Fale um pouco sobre os fundos que estão por vir

Existem hoje um ou dois modelos de como gerir os resultados dos fundos. Podemos rebalancear a carteira em função da performance ou coordenar o risco segundo a lógica de risco e retorno de uma estratégia. Nossos três pilares são: cenário, retorno esperado e otimização da carteira.

Diversos estudos apontam que a alocação explica de 70% a 95% do desempenho de um fundo: o restante é stock picking e timing do mercado. No Petros aprofundamos essa abordagem: se não conseguimos fazer giro dos ativos, temos de alocar. É uma oferta sofisticada, diferente de muitos multimercados no mercado. Ela se aproxima da estratégia quantitativa e pode ser definida como quantamental.

A estratégia quantamental é usada nos Estados Unidos com bastante frequência. Ela pode ser definida como soluções quantitativas com julgamento. Ou seja, no input de retorno esperado há o modelo de escolha, e é possível mensurar variáveis. Ao explicitar o julgamento, ele é monitorado para que não atrapalhe no retorno.

E na seara de , o que buscam?

Hoje temos nosso fundo de fundos (KISU11) e um de recebíveis high yield (KIVO11). Nosso próximo passo é ter um fundo de tijolo até o final do mês. Será um fundo de renda urbana, que engloba tudo o que faz parte da cadeia produtiva dentro de perímetros urbanos. Desde um centro logístico da Amazon até lojas de supermercados, que dão retornos extremamente elevados para operador, e torna interessante para ele financiar a operação.

Já fizemos em dezembro uma emissão de pequena do KIVO11 para sócios e investidores institucionais parceiros. Mas acreditamos no fundo, e daqui três ou quatro meses teremos uma emissão para um público maior. Os recebíveis high yield são valiosos em época de inflação alta. Esperamos que a alta dos preços continue em 2022 e 2023. Hoje os CRIs pagam IPCA mais 9%. Mesmo que o BC reduza os juros reais, ele continuará pagando esse rendimento.

Quais são as suas perspectivas para a economia em 2022?

A perda da âncora fiscal teve consequência importante nos preços dos ativos. O Brasil tem uma dívida muito alta. A expectativa do credor, para um país emergente com dívida alta, é que esteja ao menos estável ou caindo.

Na gestão de Dilma tínhamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela se mostrou insuficiente. Tivemos de colocar uma âncora, então mudamos Constituição e ela se tornou crível. Mas, novamente, a credibilidade caiu, e ultrapassamos o teto de gastos.

Precisamos de um superávit primário de 1,5% para estabilizar a dívida, considerando um cenário de juros moderado. Ou seja, temos de sair de um déficit de 1,5% para um superávit de 1,5%. É um esforço significativo: a pressão de gastos é grande e ninguém quer pagar mais imposto. É difícil comprimir os gastos, e é essa a origem da incerteza.