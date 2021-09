Kit Disney: Gol e CVC disparam até 6% com volta do turismo internacional

As da Gol (GOLL4) e da CVC (CVCB3) apresentam fortes altas nesta terça-feira, 21, em meio a perspectivas de retomada do turismo internacional com a reabertura de fronteiras em dois dos principais destinos de brasileiros, os Estados Unidos e a Argentina. A ação da CVC fechou em alta de 6,50%, enquanto as da GOL subiram 3,87%.

Embora o turismo doméstico venha esquentando neste segundo semestre, as viagens de brasileiros para o exterior seguem com restrições e, portanto, muito abaixo dos patamares pré-pandemia.

Mas essa realidade pode estar começando a mudar com o afrouxamento -- ou normalização -- das regras para entrar em dois destinos muito procurados pelos brasileiros: os Estados Unidos e a Argentina.

Na segunda, dia 20, o governo americano anunciou que irá permitir a entrada de turistas estrangeiros vacinados a partir de novembro, incluindo do Brasil. Já a Argentina irá reabrir as fronteiras para viajantes de países vizinhos em outubro, segundo divulgado nesta terça.

Notícias corporativas divulgadas nesta manhã também contribuem para a alta dos papéis.

Em fato relevante divulgado nesta terça, a CVC anunciou que as reservas confirmadas em agosto para destinos domésticos atingiram o equivalente a 91% do registrado no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Em maio, nesse comparativo, o percentual ainda estava em 61%; em julho, em 86%.

Já a Gol anunciou um protocolo de intenções com a Avalon para a aquisição ou o arrendamento de 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, o eVTOL, também conhecidos como "carros voadores".

O acordo, segundo a Gol, faz parte da estratégia de se "expandir seletivamente no mercado de transporte aéreo regional, abrindo novas rotas para mercados domésticos pouco atendidos".

Outra companhia aérea brasileira que em tese se beneficia da reabertura das fronteiras para turistas brasileiros nos Estados Unidos e na Argentina é a Azul (AZUL4): suas ações tiveram alta mais modesta nesta terça, de 0,68%.