Laatus lança curso para investidor identificar o que move o mercado

Portais de notícias, influenciadores e analistas publicam diariamente informações sobre o mercado financeiro. Mas é preciso ir além para compreendê-lo de fato a fim de tomar decisões mais assertivas nos investimentos. Foi pensando nisso que Jefferson Laatus, sócio-fundador do Grupo Laatus -- uma referência na formação de traders no Brasil --, criou o curso "Decodificando o Contexto do Mercado".

Aprenda a decodificar o contexto do mercado e mude sua forma de operar na . Faça sua inscrição no curso da Laatus

Ao todo, são 16 aulas especiais sobre temas relevantes para quem opera no mercado financeiro, como: elementos macroeconômicos, impactos da política interna e externa, contextos geopolíticos e o impacto nos mercados globais, notícias de indicadores econômicos e muito mais. O curso também oferece encontros quinzenais com Jefferson Laatus, ao vivo, em que os alunos podem tirar dúvidas.

O que é decodificar o contexto do mercado

"O curso ensina a entender o contexto e diferenciar o que motiva possíveis altas e baixas no mercado brasileiro ou internacional. Ou seja, o que é motivador e quais os reflexos disso para os players comprarem ou venderem em bolsas, moedas, gerarem movimentação e liquidez no mercado financeiro", explica Laatus.

Ele completa destacando que o mercado financeiro não é apenas sobre o dólar e a bolsa, como muita gente pensa. Envolve outros ativos, como juros, commodities, petróleo e minério de ferro, entre outros.

"Em primeiro lugar, precisamos entender o que é o mercado financeiro. É um local de reação de expectativa sobre algo, que pode ser a economia de um país ou do mundo. Portanto, o que acontece na economia gera reflexos em tudo", complementa.

Outra vantagem do curso é que ele ajuda a identificar o melhor dia para . Quem tem acesso às aulas consegue saber, por exemplo, quais serão os motivadores e os drivers do dia, qual cenário o mercado está vivendo e para onde ele apontará em breve.

O "Decodificando o Contexto do Mercado" está com condições especiais por tempo limitado e um desconto de 1.000 reais para a primeira turma. O investidor que realizar sua matrícula terá acesso a bônus exclusivos, como três meses de assinatura da EXAME Invest Pro, casa de análises da EXAME, e um ingresso para o evento Laatus Summit.

Conheça o Grupo Laatus

Jefferson Laatus é um dos maiores especialistas de câmbio no Brasil, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele também é sócio-fundador, CEO e estrategista-chefe do Grupo Laatus, um dos principais em formação de traders.

Os treinamentos do grupo são direcionados a operações com mercado futuro de dólar no Brasil e S&P 500 e petróleo e ouro nos Estados Unidos. Nos últimos sete anos, a Laatus capacitou 5.000 alunos.

No início deste ano, a EXAME, que tem investido cada vez mais em educação financeira, realizou uma parceria com a Laatus, comprando parte do negócio. A escola já começou a usar a sinergia de pesquisa e conteúdo com a equipe da EXAME para fazer melhorias nos dois lados da parceria e fornecer produtos cada vez mais ricos aos clientes. O programa De olho no dólar, que vai ao ar no perfil da EXAME Invest no Instagram toda quarta-feira, é um exemplo.