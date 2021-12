Leilão oferece 60 carros com até 70% de desconto

Acontece nesta quinta-feira, 23, às 15h, um leilão de veículos com preços até 30% abaixo da tabela. Organizado de forma online pela Sodré Santoro, o evento incluiu lotes de carros de passeio, utilitários, motos — de diversos anos e modelos — e um caminhão.

A edição oferecerá 69 lotes exclusivos de financiamentos. Dentre as ofertas está um Renault Master 16/17 que, pela Tabela Fipe, custa R$ 129 mil e no leilão está com lance atual de R$ 40,5 mil — cerca de 68% abaixo do de mercado. Já um BMW X5 3.0SI FE41 07/08 blindado está com lance atual de R$ 20,4 mil — uma diferença de mais 70% em relação ao valor de mercado.

Os interessados devem fazer um cadastro no site da leiloeira. A maioria dos lotes estará no pátio de Guarulhos (Rodovia Presidente Dutra, Km 223,5). No site é possível consultar o edital completo e condições de venda do leilão.

SERVIÇO

Leilão de veículos

Datas: 23 de dezembro, às 15h

Formato: online com transmissão ao vivo

Cadastro