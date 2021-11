Leilão oferece carros de luxo com até 50% de desconto

Um Porsche Macan modelo 2016/17, blindado, com lance atual em R$ 188,5 mil, e um Audi TT Coupe 230CV 2015/16, cujo lance atual está em R$ 122,9 mil, estão incluídos em leilão que será realizado no sábado, 27, às 9h15. O evento online é organizado pela Sodré Santoro.

Ambos recuperados de financiamentos — os carros, no lance atual, estão com valores até 50% mais baixos do que a tabela. Na média, veículos seminovos de diversas marcas e modelos serão vendidos por preços até 30% abaixo da tabela.

Os lotes estarão no pátio de Guarulhos (Rod. Presidente Dutra, Km 223,5). Interessados podem acessar o site e consultar o edital completo e condições de venda do leilão.

Para participar, os interessados devem fazer cadastro (preenchimento de formulário e habilitação) no site da leiloeira.

Os leilões de carros acontecem diariamente de segunda-feira a sábado. Em média, a leiloeira promove 25 leilões do tipo por mês.

Leilão de veículos

Data: 27 de novembro, às 9h15

Formato: leilão online com transmissão ao vivo

Leiloeiro oficial: Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro - Jucesp nº 192

Cadastro pelo site

Aprenda a seu dinheiro para comprar o carro dos sonhos! Comece agora.