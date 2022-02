Leilão da Caixa de 100 imóveis tem desconto de até 76%

A Caixa irá leiloar na próxima quinta-feira, dia 10 de fevereiro, cerda de 100 imóveis localizados no estado de São Paulo. São casas, apartamentos, terrenos, imóveis comerciais, entre outros.

Os descontos oferecidos podem chegar até 76% sobre o valor de avaliação. O leilão é online no site da Fidalgo leilões, leiloeira responsável.

Entre os lotes em destaque estão uma casa de 212 metros quadrados localizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com lance inicial de R$ 99.500,00. Já em Araçatuba, há um imóvel de 80 metros quadrados com lance inicial de R$ 76.200,00 e em Campinas, um apartamento, com lance inicial de R$ R$ 70.200,00.

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão. Para toda aquisição de imóvel, o leiloeiro Douglas Fidalgo, ressalta que deve ser feita pesquisas como o valor do imóvel no mercado, se existem outras dívidas, estado de ocupação e conservação do bem, além de ler atentamente o edital do leilão.

Há oportunidades em diversas regiões do estado de São Paulo e da capital paulista, como Americana, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Brás, Belenzinho, Campinas, Campos Elíseos, Caçapava, Carapicuíba, Cerquilho, Cidade líder, Cidade Tiradentes, Cotia, Fernandópolis, Guapiaçu, Guarulhos, Ibirapuera, Indaiatuba, Itupeva ,Jacareí, Jaboticabal, Jardim Brasília, Jardim Dom Bosco, Jardim Guarujá, Jardim Santa Terezinha, Jardim Dom José, Lauzane Paulista, Leme, Marília, Mairiporã, Olímpia, Osasco, Ourinhos, Praia Grande, Presidente Prudente, Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, Rio Bonito, S.B do Campo, Santo André, S.J.do Rio Preto, S. José dos Campos, Sumaré, Tatuapé, Teotônio Vilela ,Ubatuba, Vila Amélia, Vila Itaim.