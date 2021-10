Leilão da Justiça Federal tem 70 imóveis com descontos de até 50%

A Justiça Federal irá leiloar no dia 25 de outubro cerca de 70 imóveis com descontos de até 50%. Os imóveis estão localizados em diversas cidades no estado de São Paulo. São terrenos, casas, apartamentos, galpões, salas comerciais e loja disponíveis para ser arrematados.

Os imóveis estão localizados em diversidades localidades como Álvares Machado, Barretos, Bauru, Fernandópolis, Igaraçu do Tietê, Itupeva, Ipiranga, Jaú, Jundiaí, Lins, Ourinhos, Perdizes, Piraju, Promissão, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santana, Saúde, Santo André, Santos, São Carlos, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Vila Mariana, Vila Matilde, Vila Prudente.

Neste leilão, os imóveis são oriundos de de dívidas fiscais, cíveis e criminais. Os lances iniciais variam de 8.000 reais, para um lote de terreno de 300 m², em Cananeia, a 112 milhões de reais, por uma gleba de terras de mais de 62.000 m², no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Dependendo do imóvel, o pagamento pode ser feito à vista ou parcelado, o que pode ser verificado no edital do leilão.

Entre os destaques estão uma casa de 193,47 m², conforme IPTU 2016, com três quartos, sendo uma suíte, sala piso de madeira, garagem total coberta e edícula — localizada na cidade de Bauru avaliado em 300.000 reais e terá lance mínimo de 150.000 reais. Um apartamento na Vila Matilde, na capital paulista, avaliado em 290.000 reais e terá lance inicial mínimo de 145.000 reais. Todos os itens a ser leiloados estão no site da Fidalgo Leilões.

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão. Para toda aquisição de imóvel, Douglas Fidalgo ressalta que deve ser feita pesquisas como o valor do imóvel no mercado, se existem outras dívidas, estado de ocupação e conservação do bem.