Leilão da Petros tem iPads e iPhones com lance inicial a partir de R$ 300

No dia 28 outubro, a Sato Leilões irá realizar o leilão de cerca de 1.000 itens de aparelhos eletrônicos e de informática. Os lotes são Petros (Fundação Petrobras de Seguridade Social) e estão localizados na cidade do Rio de Janeiro.

Os valores dos lotes do leilão variam entre 20 reais e 20.000 reais, sendo quatro suportes de CPU para o lote de menor valor e 25 caixas contendo dez aparelhos Cisco para o lote de maior valor. Outras oportunidades para quem procura itens de informática ou outros bens, são os lotes número 15, que conta com 20 unidades de iPhone com lance inicial de 300 reais; o número 39, que conta com 21 caixas contendo dez aparelhos Cisco com lance inicial de 16.800 reais; e o número 131, que com um lance inicial de 3.150 reais é possível arrematar 21 unidades de monitores da marca Dell.

“O leilão da Petros é, mais uma vez, uma oportunidade de adquirir bens com valores abaixo do mercado para utilização pessoal ou comercial. São muitos lotes com de CPU, monitores, telefones Cisco e outros aparelhos de escritório”, destaca Tatiana Hisa Sato, leiloeira oficial e presidente da Sato Leilões.

Além de conter itens para escritório como impressoras, monitores, arquivos deslizantes e outros bens de informática, existem lotes que poderão se tornar de uso pessoal, como por exemplo iPhones e iPads, que estão com valores iniciais de 300 reais e 400 reais, respectivamente. No total, são 62 celulares e 37 tablets da Apple, sendo alguns deles o 5s e o 6s, enquanto para o iPad estão disponíveis versões da 3ª e 4ª geração do tablet como também um modelo Air 2.

Para adquirir um bem deste leilão, o arrematante deve estar ciente de todas as informações presentes no edital do evento, como bem da localização dos itens, que neste caso estão na cidade do Rio de Janeiro.

O leilão será realizado de forma online e a retirada dos lotes será de responsabilidade do arrematante. Para participar do leilão, deve-se estar cadastrado no site da Sato Leilões e ter mais de 18 anos de idade.