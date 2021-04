Leilão de 100 imóveis tem descontos de até 75% 

Santander realiza leilão dia 27 de abril.

São mais de 100 imóveis com descontos de até 75%.

Os lances iniciais variam entre 44,2 mil reais e 6,9 milhões de reais

O Santander irá leiloar no dia 27 de abril mais de 100 imóveis em diversos estados. Os lances iniciais variam entre 44,2 mil reais e 6,9 milhões de reais e os descontos podem chegar a 75% do valor de mercado.

Entre as estão casas e apartamentos, espalhados por 10 estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. O desconto médio dos imóveis é de 43%. O leilão é organizado pela Sold Leilões.

O imóvel com maior desconto no pregão fica em Santa Maria da Vitória (BA). Trata-se de uma casa com área total de 267 metros quadrados, com lance a partir de 83.325,00 reais (75% abaixo do valor de avaliação). Em Lagoa Santa (MG), uma casa com 3 quartos, suíte e vaga de garagem está à venda com lance a partir de 146,5 mil reais.

Já em Iperó (SP), a partir de 157,5 mil reais é possível arrematar uma casa de 119 metros quadrados de área construída. Em Buritama (SP), uma casa com 200 metros quadrados de área total está à venda a partir de 80 mil reais.

Na capital paulista, um apartamento com 103 metros quadrados de área total e 37% abaixo do valor de avaliação pode ser arrematado a partir de 173,2 mil reais.

Quem procura imóvel em Porto Alegre (RS) pode adquirir uma casa de 212 metros quadrados, com desconto de 41%, a partir de 740,6 mil reais. Já na capital fluminense, na Barra da Tijuca, um apartamento de 219 metros quadrados está disponível a partir de 1,3 milhão de reais.

O banco oferece facilidades no pagamento nos imóveis, como parcelamento em até 420 vezes através do crédito imobiliário (sujeito a análise de crédito) e débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão.

Além disso, a leiloeira Sold oferece desocupação gratuita nas capitais. Lances condicionais, sujeitos à aprovação do vendedor. Todas as unidades estão disponíveis no site da Sold. Os imóveis desocupados podem ser visitados mediante o agendamento.