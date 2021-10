Leilão de 114 imóveis tem lance inicial a partir de R$ 17 mil

O banco Santander realizará no dia 16 de outubro um leilão de 114 imóveis. São casas, apartamentos, imóveis comerciais e terrenos localizados em 11 estados. O evento será realizado por intermédio da Sold Leilões.

Os imóveis estão localizados em 11 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e no Distrito Federal.

O lance inicial mais baixo é de 17 mil reais. Trata-se de uma casa de 300 metros quadrados em Içara (SC), cujo deságio é de 42%. Já o lance mais alto é de 6,9 milhões de reais, referente a uma casa de condomínio com 1.539 m², localizada na cidade do Rio de Janeiro, lance que tem 51% de desconto sobre o valor de avaliação.

A região Sudeste concentra a maior parte dos lotes, com destaque para São Paulo, que tem 33 . Na capital paulista, há uma sala comercial com 37 metros quadrados e valor inicial de 155 mil reais, 43% menor que o da avaliação. Em Ribeirão Preto (SP), um apartamento com 71 metros quadrados de área total tem lances a partir de 143 mil reais. Na cidade do Rio de Janeiro (RJ), um apartamento com 54 metros quadrados está à venda por 103 mil reais (32% de deságio). Em São Gonçalo (RJ), uma casa com 180 metros quadrados recebe lances a partir de 181 mil reais (42% de deságio).

No Sul do país, uma casa em Ponta Grossa (PR) tem desconto de 39% no valor de avaliação, com lances que partem de 369 mil reais. Em Porto Alegre (RS), uma residência, localizada em terreno de 150 m², tem lances partindo de 219 mil reais, 42% menor do que o avaliado.

Se a escolha for pelo Nordeste, um terreno com 5.325 m² de área total, localizado no município de Camaçari (BA), tem valor inicial de 372 mil reais. Já na capital cearense, Fortaleza, o leilão de um apartamento com 170 m² de área total possui lances a partir de 307 mil reais.

Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão, e o Santander oferece facilidades no pagamento que variam conforme o tipo do imóvel. Para os residenciais, exceto terrenos, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses.

Mais informações e acesso ao edital do leilão estão disponíveis no site da Sold ou no portal www.santanderimoveis.com.br. Construções desocupadas podem ser visitadas mediante agendamento. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do Banco Santander.