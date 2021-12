Leilão de Natal com 135 imóveis tem lance inicial a partir de R$ 21 mil

O banco Santander Brasil (SANB11) realiza a partir deste sábado, dia 18, um leilão de Natal com 135 imóveis em todo país. Desse total, serão 113 residenciais do Feirão de Natal e 22 comerciais.

Os estados com o maior número de imóveis são: Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Os lances mínimos de menor valor começam em R$ 21.000,00, para uma casa de 5 dormitórios localizada em Ouricuri (Pernambuco) e para um terreno com 14.173 metros quadrados localizado em Caçapava (no interior de São Paulo). Mas haverá imóvel com lance mínimo de R$ 1,2 milhão. Os eventos serão realizados pela Mega Leilões.

O banco Santander facilitará o pagamento dos lances dos imóveis, com sinal de 20% e parcelamento em até 60 meses, para imóveis comerciais, e débitos de IPTU quitados até a data do leilão. Já para os imóveis do Feirão de Natal, o banco parcela o lance em até 420 vezes e ainda aceita o uso do FGTS como parte do pagamento.

Além disso, a leiloeira Mega Leilões oferecerá ao comprador do Feirão de Natal a desocupação dos imóveis localizados nas capitais ou reembolso de até R$ 5.000,00 com ITBI, escritura e registro. Além da possibilidade de que o pagamento do lance, integral ou parcial, ocorra em janeiro de 2022.

Serviço

Feirão de Natal Santander

Data: 18/12/2021 (sábado)

Horário: a partir das 11h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML20441

Quantidade de imóveis disponíveis: 113

Regiões: AM, BA, GO, MS, MG, PR, PE, RS, RJ, SC, SP

Lances Iniciais: A partir de R$ 21 mil