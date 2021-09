Leilão de 137 imóveis tem lance inicial a partir de R$ 48 mil

O banco Santander irá leiloar 137 imóveis no dia 13 de setembro. São imóveis comerciais e residenciais em vários estados (Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo). O evento é realizado pela leiloeira Mega Leilões.

Entre os destaques está um conjunto comercial de 20 metros quadrados, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Já o de maior valor inicial é um galpão com cerca de 16 mil metros quadrados, em Mogi das Cruzes (SP), no valor de 30.197 milhões de reais.

Segundo a leiloeira, o Feirão de Imóveis Santander tem 96 imóveis residenciais abaixo do valor de avaliação. Além disso, o banco se responsabiliza pela quitação dos débitos de IPTU e condomínio até a data do leilão. A Mega Leilões oferece como benefício a desocupação total dos imóveis localizados nas capitais ou o reembolso de até 5 mil reais, incluindo escritura, ITBI e registro, conforme edital. Os lances podem ser pagos à vista ou em parcelamento de até 420 meses, com possibilidade de uso do FGTS.

Para o Leilão de Imóveis Comerciais, o pagamento pode ser feito em até 60 vezes, com sinal de 20% no ato. Também há imóveis desocupados disponíveis. As podem ser consultadas no site da Mega Leilões. E os imóveis desocupados podem ser visitados mediante agendamento.

Serviço

Feirão de Imóveis Santander

Data: 13 de setembro 2021

Horário: a partir das 11h

Local: www.megaleiloes.com.br/ML19392

Quantidade de imóveis disponíveis: 96

Regiões: BA, GO, MT, MG, PR, PE, RS, RJ, SC, SE, SP

Lances: A partir de R$ 48 mil

Leilão de Imóveis Comerciais

Data: 13 de setembro 2021

Horário: a partir das 14h

Local: www.megaleiloes.com.br/ML19380

Quantidade de imóveis disponíveis: 41

Regiões: BA, GO, MT, MG, PR, PB, RS, RN, RJ, SP

Lances: A partir de R$ 537 mil