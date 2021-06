Leilão de 280 imóveis tem lance inicial a partir de R$ 23 mil

O banco Santander realiza no dia 21 de junho um leilão de 260 imóveis em todo o país. O evento será realizado pela leiloeira Mega Leilões e os lances mínimos variam de 23 mil reais a 6 milhões de reais.

Dos 260 imóveis disponíveis, 127 estão localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os destaques está um apartamento na Vila Taquari, em São Paulo, no valor de 124 mil reais, e uma sala comercial de 31 metros quadrados, localizada no Tatuapé, com lance mínimo de 232 mil reais.

Formas de pagamento

Em relação ao pagamento, o Santander Brasil financia até 80% do imóvel num prazo de até 420 meses. Além disso, o evento irá oferecer débitos de IPTU e condomínio quitados até a data do leilão. Já a Mega Leilões beneficia o comprador com a desocupação de imóveis em todas as capitais do Brasil, ou o pagamento das custas cartorárias, que podem chegar a 5 mil reais.

Para saber mais sobre o Super Feirão Mega Leilões e Santander Brasil, acesse: https://www.megaleiloes.com.br/ML18664 ou http://www.santanderimoveis.com.br.

Imóveis comerciais

O banco Itaú Unibanco também irá realizar no início de julho, dias 6 e 7, um leilão de 27 imóveis comerciais, entre eles agências e prédios administrativos. Os responsáveis pelo evento são a Frazão Leilões , Zukerman, Biasi e Mega Leilões . Os imóveis estão localizados nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.

Entre os destaques dos leilões está uma loja térrea, na capital do Rio de Janeiro. O local fica na Rua do Humaitá, conta com 321,81 metros quadrados de área construída e está com lance inicial de 3.710.446,00 reais.

Já em Caraguatatuba, em São Paulo, um prédio comercial de 349,23 metros quadrados de área construída, está com lance a partir de 1.622.765,00 reais. O imóvel fica situado na Avenida Rio de Janeiro.

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro, estão duas lojas, de 247,58 metros quadrados e 308,22 metros quadrados, respectivamente, com lance inicial a partir de 4.401.445,00 reais.

As condições de pagamento são de 10% de desconto à vista, débitos de IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão, e 30% de sinal mais 78 parcelas, com juros de 12% ao ano pela tabela price. Os interessados poderão participar dos leilões pela internet nos sites dos leiloeiros.

