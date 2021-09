Leilão de 580 imóveis tem lance inicial a partir de R$ 10 mil

Durante o mês de setembro, a Zukerman leiloará 585 imóveis no Brasil. São casas, apartamentos, terrenos, áreas rurais e prédios comerciais, ocupados e desocupados. Os lances vão de R$ 10.814,12, referindo-se a um terreno localizado em Ilha Comprida (SP), a R$ 23 milhões, valor inicial de uma cobertura em Moema (SP).

Os imóveis estão localizados em vários estados do país: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e São Paulo.

Segundo a Zukerman Leilões, há oportunidades de diversas instituições financeiras para aquisição dos imóveis: Banco BTG Pactual, Santander, Fundo Garantidor de Créditos, Banco Pan, Bradesco, Banco Triângulo, Banco do Brasil e ABC Brasil.

Para participar da negociação e ofertar lances , os interessados devem se cadastrar no site da leiloeira ler atentamente o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel para ter a chance de arrematá-lo.