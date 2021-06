Leilão de carros e motos tem lance inicial a partir de R$ 800

Nos dias 5 e 6 de junho, o Detran fará um leilão de carros, motos e sucatas. São nove carros e 23 motos documentados no primeiro dia e 81 sucatas no segundo dia de evento.

Os bens serão leiloados no site da Sato Leilões e contam com valor inicial mínimo uma moto JTA Suzuki EN125 YES 2008/2008 e uma Yamaha XTZ 125E 2006/2006 por 800 reais.

Entre os carros um Ford Versailles GL 1993/1994 tem como valor inicial R$ 2.100,00 e o veículo com valor inicial mais alto é um Fiat Siena FIRE FLEX 2006/2007 por R$ 5.000,00. O destaque entre as motos fica para a Honda CG 160 FAN ESDI 2016/2016 pelo lance inicial de R$ 2.400,00 e a Honda CB 300R 2013/2013.

No segundo dia de leilão, 6, os bens são as sucatas que iniciam com lance mínimo de R$ 200 com os exemplos do VW Fusca 1300 1973/1973 e o GM Chevette 1.6 1985/1986 entre os carros. Com o mesmo lance mínimo há um Honda XL 250 R 1984/1984, um Honda CG 125 TITAN 1997/1997, um Yamaha YBR 125 E 2004/2004 e também um Sundown Web 100 2006/2006, entre outros modelos.

“Temos veículos com preços muito acessíveis neste leilão para que as pessoas possam aproveitar e adquirir um bem. Assim como as sucatas, que não ficam paradas, mas são reutilizadas e acabam por evitar poluição”, afirmou Osvaldo Seoanes, leiloeiro oficial.

Para participar do leilão é preciso estar cadastrado no site da Sato Leilões, ter mais de 18 anos e pessoas jurídicas. É importante também ler o edital do leilão.