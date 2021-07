Leilão de carros tem Mercedes A200 por quase metade do valor

Nesta sexta-feira, 30, 272 veículos serão leiloados em três sessões promovidas pela Copart do Brasil. Os pregões estão programados para às 10h, 12h e 14h.

Na primeira sessão, serão 117 carros disponíveis no pátio de Osasco, em São Paulo. Entre as , o modelo Mercedes A200 Sedan 20/20, recuperado de sinistro, tem lance inicial de 90 mil reais, valor que representa 40% de mercado.

Às 12h, serão comercializados carros localizados no pátio de Betim, em Minas Gerais, com 77 lotes. Os destaques ficam por conta de dois modelos recuperados de sinistro: Hyundai HB20 19/20 automático, com lance a partir de 25 mil reais, 37% de valor da tabela Fipe; e o Fiat Doblò 20/21, 7 lugares, 22% da tabela, com lance em 21 mil reais.

Na terceira sessão do dia, às 14h, está previsto leilão de veículos do pátio de Fortaleza, no Ceará, com 78 lotes. Veículos de financiamento, o Toyota Hilux 19/20 tem valor de mercado de 225 mil reais, com lance em 185 mil reais (82% da tabela); e o Hyundai HB20 Sedan 20/20, a partir de 38 mil reais (63% da tabela - valor de mercado 60 mil reais).

Como participar

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa (www.copart.com.br), informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

"Com crescimento expressivo nos últimos meses, os leilões trazem uma margem interessante para quem busca o seu veículo usado em boas condições e valor atrativo abaixo do mercado”, finaliza Ciro Ronchezel, diretor de comercial e marketing da Copart.