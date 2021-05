Leilão de celulares tem lance inicial a partir de R$ 130

A leiloeira Sato realizará no dia 18 de maio às 11 horas um leilão de celulares. Serão 74 lotes de diferentes marcas, como Samsung, Motorola, Positivo, Zenfone e LG. Entre os destaques está o Galaxy Note 8 de 64GB com lance inicial de 250 reais.

O celular com menor lance inicial é o Zenfone 3 Max ZC5200Tl 16GB está por 130 reais. Já o lance inicial mais alto está no valor de 650 reais e alguns aparelhos constam nesse lance, o primeiro deles é o Galaxy A30S de 64GB em dois lotes. Assim como os três lotes do Galaxy A11 de 64GB.

Outro modelo para quem busca um aparelho com tela maior é Moto G5 PLUS de 32GB com lance inicial de 300 reais. Ou o Moto E6 PLUS de 32GB com lance inicial de 450 reais. Todos os lotes estão com lances abertos.

“Temos nestes leilões grandes oportunidades para os consumidores que buscam adquirir aparelhos eletrônicos com um excelente custo benefício. São bens para quem busca ter um celular melhor, mas sem precisar pagar valores muito altos”, explica Tatiana Hisa Sato, leiloeira oficial. O edital do leilão está no site da leiloeira.