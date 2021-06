Leilão de imóveis do Banco do Brasil tem desconto de até 49%

Nesta segunda-feira, 21, às 11h, o Banco do Brasil realiza um leilão de imóveis. O evento, realizado pela leiloeira Sato, Leilões, conta com 5 bens entre terrenos, casas e apartamentos. O imóvel com maior desconto é a casa residencial no bairro Bela Vista em São Paulo, com 245,67 metros quadrados e 49% de desconto, o imóvel tem valor inicial de R$ 356.124,00.

Já o imóvel com menor valor inicial, R$ 34.395,00, e desconto de 42% é o terreno desocupado de 397,50 metros quadrados em Irapuru, cidade na região de Araçatuba e Presidente Prudente.

Outro bem com o mesmo desconto é o terreno desocupado de São Joaquim da Barra, cidade próxima a Franca e Ribeirão Preto. O imóvel tem 355,20 metros quadrados e valor inicial de R$ 67.069,00.

Os dois imóveis restantes do leilão são dois apartamentos com 20% de desconto cada. Um de 84,20 metros quadrados na cidade de Matão com valor inicial de R$ 266.044,00 e o outro no litoral, em Praia Grande de 48,61 metros quadrados e valor inicial de R$ 135.348,00.

Antônio Hissao Sato Junior, leiloeiro oficial e presidente da Sato Leilões, afirma que os bens desta edição estão com bons descontos e ótimos valores para quem está em busca de imóveis, seja para investimento ou para morar.

Para quem quer participar do leilão, é preciso estar cadastrado no site da Sato Leilões e ler atentamente as regras e detalhes dos imóveis no edital do evento. Os imóveis contam com a opção de parcelamento com 30% de entrada e o saldo podendo ser parcelado em até três vezes.