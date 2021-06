Leilão de imóveis em São Paulo tem descontos de até 30%

No dia 10 de junho, acontece o leilão do Banco BTG no site da Sato Leilões. São sete imóveis residenciais nas cidades de São Paulo, Piracicaba, Atibaia, Caieiras, Jardinópolis e dois em Salvador, na Bahia. Os imóveis têm descontos de até 30%.

Entre os destaques está uma casa de 166,11 metros quadrados e valor de lance inicial de R$ 286.028,68 na capital paulista.

Outros dois imóveis com 30% de descontos são as casas de Atibaia e Caieiras, a primeira tem 1040.00m² e está com valor inicial de R$ 246.175,00. Já o outro imóvel tem 376m² e o valor inicial é de R$ 300.222,14.

Com 26% de desconto estão os dois apartamentos em Salvador, um imóvel com 62,45m² tem o valor inicial de R$ 98.920,80, e o outro bem está desocupado e tem 211m² com valor inicial de R$ 388.058,79.

Podem participar do evento pessoas físicas, maiores de 18 anos, e jurídicas, basta realizar cadastro no site da leiloeira Sato. O leilão será transmitido pela internet, no site da Sato Leilões. É importante ler o edital antes de realizar um lance, já que nele constam todas as informações essenciais de cada um dos bens disponíveis.