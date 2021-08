Leilão de imóveis tem desconto de até 64% e o lance inicial de R$ 22 mil

Na próxima semana, dia 25 de agosto, o Banco do Brasil realiza um leilão de imóveis com descontos que podem chegar a 64%. São 100 imóveis localizados em 9 estados brasileiros.

O bem com lance inicial mais baixo, 22.975 reaiss, é a casa residencial de 105 metros quadrados em Teotônio Vilela, Alagoas, que está com 44% de desconto.

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy ajuda você

Em Goiás, há o imóvel com maior desconto, de 64%, na casa residencial de 55,66 metros quadrados em Águas Lindas de Goiás, com lance inicial de 35.273 reais. Outros bens com descontos de 55% são uma casa residencial em Serra Talhada em Pernambuco de 66,3 metros quadrados por 41.090 reais. E uma casa no Rio Grande do Norte, na cidade de Tenente Laurentino Cruz, com 66,77 metros quadrados e lance inicial de 39.429 reais.

Para quem busca apartamento, o com maior desconto está em Valparaíso de Goiás, em GO, com 48% de desconto e lance inicial de 45.140 reais e tamanho de 105,75 metros quadrados. Com 44% de desconto, há um apartamento a leilão em João Pessoa, na Paraíba. O lance inicial é de 47.991 reais em 68,48 metros quadrados.

Outro destaque com baixo valor inicial é o bem na cidade de Arauá, em Sergipe. Com 46% de desconto, 60,88 metros quadrados e lance inicial de 24.816 reais. Há ainda um bem de 95,5 metros quadrados na cidade de Brejo da Cruz na Paraíba, com 52% de desconto e lance inicial de 43.635 reais.

“O leilão de imóveis traz sempre oportunidades imperdíveis para o consumidor. Com os juros em baixa e o dólar em alta, esse é, sem dúvida, um dos investimentos mais rentáveis e seguros atualmente”, explica Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e presidente da Sato Leilões.

Os interessados em participar do Leilão de imóveis pelo Banco do Brasil, realizado pela Sato Leilões, devem ser maiores de idade, e se cadastrar no site do leiloeiro para ofertar lances pelo site. É importante ler o edital antes de realizar um lance, já que nele constam todas as informações essenciais de cada um dos 100 itens disponíveis.